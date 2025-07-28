الصحة: إنقاذ فلسطيني يعاني من جلطة حادة بالشريان التاجي في مركز القلب بسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج في إنقاذ حياة مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 31 عامًا، يقيم في المحافظة منذ نحو خمسة أشهر، بعدما وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة وحادة في الصدر.

نقل المريض إلى وحدة القسطرة القلبية

وأوضحت وزارة الصحة أن الفريق الطبي تمكن من تشخيص الحالة فورًا كجلطة حادة بالشريان التاجي، وتم على الفور نقل المريض إلى وحدة القسطرة القلبية، حيث جرى إعطاؤه أدوية السيولة اللازمة، ثم إجراء قسطرة عاجلة.

وأسفرت القسطرة عن توسيع الشريان وتركيب دعامة دوائية بالشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل، ما ساهم في استعادة تدفق الدم وإنقاذ حياة المريض.

و تم نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة (CCU) لاستكمال المتابعة الطبية وتلقي الرعاية التمريضية اللازمة.

و أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء جراحة عاجلة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث تم استئصال ورم خبيث بالمخ بشكل كلي مع الحفاظ على الأوعية الدموية الهامة والقشرة المخية الوظيفية.

وجود ورم في الجانب الأيمن من المخ مصحوب بارتشاح مائي شديد



وكانت الطفلة قد وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من اضطراب في درجة الوعي وضعف بالجانب الأيسر من الجسم، وعلى الفور أجريت لها أشعة مقطعية على المخ كشفت عن وجود ورم في الجانب الأيمن من المخ مصحوب بارتشاح مائي شديد.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم حجز الحالة في الرعاية المركزة، واستكمال الفحوصات الطبية وإجراء أشعة رنين مغناطيسي، التي أكدت وجود ورم خبيث بالمخ.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم تجهيز الطفلة على وجه السرعة ودخولها غرفة العمليات، حيث تم استئصال الورم بنجاح مع الحفاظ على الوظائف الحيوية الدقيقة للمخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.