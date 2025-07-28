الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إنقاذ فلسطيني يعاني من جلطة حادة بالشريان التاجي في مركز القلب بسوهاج

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج في إنقاذ حياة مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 31 عامًا، يقيم في المحافظة منذ نحو خمسة أشهر، بعدما وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة وحادة في الصدر.

نقل المريض إلى وحدة القسطرة القلبية

وأوضحت وزارة الصحة أن الفريق الطبي تمكن من تشخيص الحالة فورًا كجلطة حادة بالشريان التاجي، وتم على الفور نقل المريض إلى وحدة القسطرة القلبية، حيث جرى إعطاؤه أدوية السيولة اللازمة، ثم إجراء قسطرة عاجلة.

وأسفرت القسطرة عن توسيع الشريان وتركيب دعامة دوائية بالشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل، ما ساهم في استعادة تدفق الدم وإنقاذ حياة المريض.

و تم نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة (CCU) لاستكمال المتابعة الطبية وتلقي الرعاية التمريضية اللازمة.

 

و أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء جراحة عاجلة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث تم استئصال ورم خبيث بالمخ بشكل كلي مع الحفاظ على الأوعية الدموية الهامة والقشرة المخية الوظيفية.

 

وجود ورم في الجانب الأيمن من المخ مصحوب بارتشاح مائي شديد
 

وكانت الطفلة قد وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من اضطراب في درجة الوعي وضعف بالجانب الأيسر من الجسم، وعلى الفور أجريت لها أشعة مقطعية على المخ كشفت عن وجود ورم في الجانب الأيمن من المخ مصحوب بارتشاح مائي شديد.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم حجز الحالة في الرعاية المركزة، واستكمال الفحوصات الطبية وإجراء أشعة رنين مغناطيسي، التي أكدت وجود ورم خبيث بالمخ.

الصحة: زيادة ملحوظة في أعداد الأطباء المتقدمين للدراسات العليا 2025

وزير الصحة: مصر أول دولة تحصل على التصنيف الذهبي للقضاء على فيروس “سي”

وأكدت وزارة الصحة أنه تم  تجهيز الطفلة على وجه السرعة ودخولها غرفة العمليات، حيث تم استئصال الورم بنجاح مع الحفاظ على الوظائف الحيوية الدقيقة للمخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرعاية الصحية القسطرة القلبية بمحافظة سوهاج الرعاية المركزة محافظة سوهاج وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، هيئة الدواء تحذر: أعراضه صامتة

الصحة: زيادة ملحوظة في أعداد الأطباء المتقدمين للدراسات العليا 2025

3 وزراء يبحثون سبل استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة: مصر أول دولة تحصل على التصنيف الذهبي للقضاء على فيروس “سي”

الصحة تحقق في وفاة شابة داخل مستشفى خاص

الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية أبرزها، نصائح «الصحة» لتجنب مخاطر الطقس الحار

أسباب رعشة الجسم وطرق التعامل معها

حقيقة وفاة طبيب القلوب السير مجدي يعقوب

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

أسعار البنزين اليوم، وقيمة الزيادة المرتقبة في سعر الوقود

هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ادعاءات ابنة حسني مبارك المزعومة

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

سر تواجد محمد صلاح في معبد بوذي باليابان

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

كيف اعرف أن الله يحبني؟ أسامة قابيل يجيب (فيديو)

نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين، علي جمعة يكشف سر خروج المهدي المنتظر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads