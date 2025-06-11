الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: نجاح قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة عمرها 70 عامًا

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة أنه لأول مرة في قطاع مستشفيات الصحة بالدقهلية يجرى عمل قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا.

وقالت وزارة الصحة: إن المريضة حضرت إلى مستشفى أجا المركزي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل تعاني من خذل بالجانب الأيسر من الجسم ناتج عن جلطة بالمخ بعد ٣ ساعات من حدوث الجلطة.

تناول أدوية السيولة بدون إشراف طبي

وأشارت وزارة الصحة أنه بمراجعة التاريخ المرضي للحالة، تبين عدم إمكانية استخدام العقار المذيب بسبب تناول أدوية السيولة بدون إشراف طبي.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ قرار تحويل المريضة لمستشفى ميت غمر على الفور لعمل أشعة رنين على الشرايين والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان المخي الأوسط الأيمن، وتم عرض الحالة على الأطباء الأساتذة، وتم اتخاذ قرار عمل قسطرة علاجية لسحب الجلطة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم نقل المريضة مباشرة لوحدة القسطرة. وفي سباق مع الزمن تم استدعاء أعضاء الفريق، وتم سحب الجلطة بنجاح مع وجود تحسن كبير في درجة الضعف ومقياس خطورة السكتة الدماغية.

"الصحة" تطلق خطة وطنية طموحة للقضاء على الجذام بحلول 2030

الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين الصحي

يأتي هذا النجاح بفضل كل الفريق الطبي من أطباء المخ والأعصاب وفريق التمريض وفني القسطرة المخية وأمناء المخازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجانب الأيسر أدوية السيولة السكتة الدماغية لسكتة الدماغية مستشفي ميت غمر مستشفي أجا المركزي مستشفي أجا وحدة القسطرة القسطرة المخية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون لتقديم خدمات طبية للعاملين بقطاع الكهرباء

"الصحة" تطلق خطة وطنية طموحة للقضاء على الجذام بحلول 2030

للحجاج العائدين من موسم الحج، أعراض يجب الانتباه لها

جراحة دقيقة تنقذ ذراع شاب من البتر بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين

"الأطباء" بعد واقعة عيادة قوص: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى

بعد زواج عريس بمتلازمة داون، هل ينتقل المرض بالوراثة وما هي أعراضه؟

أهم المعلومات عن متحور كورونا الجديد NB.1.8.1

الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين الصحي

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

عروس الشرقية الباكية: "اتجوزت محمد عن حب والناس اللي نشرت الفيديو ظلمتنا"

زغلول صيام يكتب: بالمستندات.. السوبر المحلي لقاء بين الأهلي والزمالك فقط.. السوبر أبو أربعة غير شرعي

لأول مرة، بيراميدز يطيح بالأهلي من صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

قرارات عاجلة من وزير التعليم لمديري المديريات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة رقية أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة الروضة الشريفة

الأزهر للفتوى يسلط الضوء على مكانة المسجد النبوي: ثاني الحرمين وأرض التقوى

المزيد
الجريدة الرسمية