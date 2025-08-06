المدير العام لوزارة الصحة بغزة: القطاع بات منطقة خصبة لانتشار الأمراض

قال منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إن الوضع في القطاع يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وأوضح أن الفئات الهشة في القطاع بدأت بالانهيار.

وتابع: لدينا 95 مصابا بمرض الشلل الرخوي الحاد الذي يصيب الأطفال بشكل خاص، فالقطاع بات منطقة خصبة لانتشار الأمراض.. كما أن لديهم 45 مصابا بمتلازمة غيلان باريه.



وهناك الكثير من حالات التسمم في القطاع بسبب تلوث المياه وتدمير الاحتلال دمر معظم المختبرات في القطاع.



فالاحتلال يقتل سكان القطاع بالقصف والتجويع وبكل الوسائل.



ومن جانبه أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن الضغط على مستشفيات القطاع كبير جدا.

وأضاف: “نفقد مصابين بسبب عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب. نسبة الإشغال في المستشفيات تتجاوز 300%. مواد التخدير ستنفد من القطاع خلال 48 ساعة، وكثير من الإصابات التي تصلنا تتركز في الأجزاء العلوية من الجسم”.

وتابع: “لا يوجد مخزون كافي من وحدات الدم لدينا، ونفقد جرحى بسبب عدم توفر غرف عمليات كافية، فهناك 550 شهيدا في قطاع غزة وآلاف الجرحى خلال 5 أيام”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذر السكان في مدينة غزة، داعيًا إياهم إلى ترك مواقعهم والتوجه جنوبًا.

الاحتلال يحذر سكان غزة داعيهم لترك مواقعهم والتوجه جنوبًا

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه في “إكس” الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ستعمق عملياته في غرب مدينة غزة.

كما دعا سكان مناطق حي الزيتون بمدينة غزة إلى التوجه جنوبا نحو المواصي، وكتب قائلا: “تحذير إلى كل من لم يُخلِ المناطق المحددة بعد أو عاد إلى البلوكات 613, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 – في حي الزيتون، يواصل الجيش تعميق عملياته غربًا”.

وفي الوقت ذاته، وصفت الأمم المتحدة، التقارير التي تشير إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" في حال صحتها.

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