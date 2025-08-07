الخميس 07 أغسطس 2025
اقتصاد

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

أسعار الموتوسيكلات
أسعار الموتوسيكلات الجديدة

ترصد فيتو بعض أسعار الموتوسيكلات المنتشرة في المعارض المحلية خلال شهر أغسطس الجاري.

آخر تحديث لأسعار الموتوسيكلات 2025

 

بلغ سعر بينلى vlr 150  ما يقرب من 55 ألف جنيه

 سجل سعر بينلى vlr 200  نحو 57 ألف جنيه 

 بلغ سعر كيواى سوبر ليت نحو 70 ألف جنيه

سجل موتوسيكل فيجورى 3 نحو 36 ألف جنيه 

 سجل سعر هوجن 3 نحو 37 ألف جنيه

كيواى كيت 200 انجكسشن بسعر 62 الف جنيه

أعداد الدراجات النارية المرخصة 

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد "الدراجات النارية" الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال هشر مايو 2025 بلغ 24677 بزيادة 19.1% عن الشهر السابق.

جاء من بينها 1916 دراجة موديل 2022 و911 دراجة نارية موديل 2023 و2801 موديل 2024 و19047 موديل 2025 ودراجتان موديل 2026.

