الأحد 18 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق

أسعار الموتوسيكلات،
أسعار الموتوسيكلات، فيتو

انتشرت في الآونة الأخيرة الموتوسيكلات والإسكوتر بكافة أنواعها وأشكالها المختلفة في الشوارع المصرية، نظرا لسهولة حركتها وسط الزحام وقلة أسعارها مقارنة بأسعار السيارات.

وترصد فيتو بعض أسعار الموتوسيكلات المنتشرة في المعارض المحلية خلال شهر مايو الجاري.

حيث سجل سعر وينج 200 نحو 37 ألف جنيه 

وسجل سعر كيواى rke نحو 36 ألف جنيه 

وبلغ سعر فيجورى 6 نحو 50 ألف جنيه 

وسجل سعر دايو 2 نحو 34 ألف جنيه 

إسكوتر كهربائي 4 مساعد خلفى نحو 30 ألف جنيه.

 

 

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، في تقريرها الأخير، عن البيانات الصادرة لشهر يناير 2024 عن عدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها "زيرو" والتي سجلت 34.447 مركبة.

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