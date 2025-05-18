أسعار الموتوسيكلات في الأسواق

انتشرت في الآونة الأخيرة الموتوسيكلات والإسكوتر بكافة أنواعها وأشكالها المختلفة في الشوارع المصرية، نظرا لسهولة حركتها وسط الزحام وقلة أسعارها مقارنة بأسعار السيارات.

وترصد فيتو بعض أسعار الموتوسيكلات المنتشرة في المعارض المحلية خلال شهر مايو الجاري.

حيث سجل سعر وينج 200 نحو 37 ألف جنيه

وسجل سعر كيواى rke نحو 36 ألف جنيه

وبلغ سعر فيجورى 6 نحو 50 ألف جنيه

وسجل سعر دايو 2 نحو 34 ألف جنيه

إسكوتر كهربائي 4 مساعد خلفى نحو 30 ألف جنيه.

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، في تقريرها الأخير، عن البيانات الصادرة لشهر يناير 2024 عن عدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها "زيرو" والتي سجلت 34.447 مركبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.