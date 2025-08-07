الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد بدء تصوير الموسم الرابع من مسلسل آبل Silo

Silo، فيتو
Silo، فيتو

SILO، أعلنت منصة  AppleTV، عن بدء تصوير الموسم الرابع من مسلسل Silo،  في نهاية الأسبوع الجاري.
وذكرت منصة آبل في بيان، أن الموسم الرابع لمسلسل Silo، سيكون الأخير، ولم يتم تجديد المسلسل لمواسم أخرى.

انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل Silo

وانتهت آبل رسميا، من تصوير الجزء الثالث من مسلسل Silo، موضحة أن من المتوقع عرض الجزء الجديد، خلال العام المقبل 2026 عبر منصة 'AppleTV+'.

وكانت منصة AppleTV، جددت رسميا مسلسلها الناجح Silo، لموسمين ثالث ورابع، علي أن يكون الموسم الرابع، هو الأخير للمسلسل.

وذكرت منصة آبل أن المواسم الجديدة من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، مشيرة إلى أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية في مواسمه الجديدة.

الموسم الثاني من Silo

 طرحت منصة '+Apple TV، الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل Silo، للمشاهدة حصريا عبر منصتها، بتاريخ ١٥ نوفمبر الماضي.

وشهد الموسم الثاني من مسلسل Silo، تطورا كبيرا لشخصيات العمل، كما كان لبعضهم، دور بارز مثل شخصية الممثل " ستيف زان".

From Silo. A wide shot of Rebecca Ferguson as Juliette Nichols wearing a white environmental suit, standing in a desolate area. The ground behind her is barren, and the sky is empty. She has her hands at her sides and walks forward tentatively.

تفاصيل مسلسل آبل SILO

وتدور أحداث مسلسل SILO، حول مجموعة من البشر يعيشون في صومعة عملاقة، تحت الأرض مع الكثير من القواعد، التي يعتقدون أنها من المفترض أن تعمل علي حمايتهم من العالم السام والمدمّر على سطح الأرض.

مسلسل SILO،   بطولة الممثلة ريبيكا فيرجسون، وهارييت والترو، وتشاينازا أوتشيو، وآفي ناش، فيما تولى مهمة السيناريو الكاتبة الشهيرة، إيمي جراهام،  والمسلسل من إخراج مورتن تيلدوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

SILO Silo الجزء الثالث آبل SILO تفاصيل مسلسل آبل SILO

مواد متعلقة

انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل Silo

رسميا.. منصة AppleTV تجدد مسلسل Silo لموسمين

الأكثر قراءة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

لا يجرؤ أحد على الاقتراب، تصريحات محافظ شمال سيناء بشأن اختراق حدود مصر تتصدر التريند (فيديو)

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

بيراميدز يعلن رسميا ضم مصطفى زيكو (صور)

الداخلية تضبط التيك توكر موكا بحوزتها حشيش وبودر

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

المزيد
الجريدة الرسمية
ads