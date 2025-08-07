موعد بدء تصوير الموسم الرابع من مسلسل آبل Silo

SILO، أعلنت منصة AppleTV، عن بدء تصوير الموسم الرابع من مسلسل Silo، في نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت منصة آبل في بيان، أن الموسم الرابع لمسلسل Silo، سيكون الأخير، ولم يتم تجديد المسلسل لمواسم أخرى.

انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل Silo

وانتهت آبل رسميا، من تصوير الجزء الثالث من مسلسل Silo، موضحة أن من المتوقع عرض الجزء الجديد، خلال العام المقبل 2026 عبر منصة 'AppleTV+'.

وكانت منصة AppleTV، جددت رسميا مسلسلها الناجح Silo، لموسمين ثالث ورابع، علي أن يكون الموسم الرابع، هو الأخير للمسلسل.

وذكرت منصة آبل أن المواسم الجديدة من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، مشيرة إلى أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية في مواسمه الجديدة.

الموسم الثاني من Silo

طرحت منصة '+Apple TV، الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل Silo، للمشاهدة حصريا عبر منصتها، بتاريخ ١٥ نوفمبر الماضي.

وشهد الموسم الثاني من مسلسل Silo، تطورا كبيرا لشخصيات العمل، كما كان لبعضهم، دور بارز مثل شخصية الممثل " ستيف زان".

تفاصيل مسلسل آبل SILO

وتدور أحداث مسلسل SILO، حول مجموعة من البشر يعيشون في صومعة عملاقة، تحت الأرض مع الكثير من القواعد، التي يعتقدون أنها من المفترض أن تعمل علي حمايتهم من العالم السام والمدمّر على سطح الأرض.

مسلسل SILO، بطولة الممثلة ريبيكا فيرجسون، وهارييت والترو، وتشاينازا أوتشيو، وآفي ناش، فيما تولى مهمة السيناريو الكاتبة الشهيرة، إيمي جراهام، والمسلسل من إخراج مورتن تيلدوم.

