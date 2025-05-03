السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل Silo

SILO، فيتو
SILO، فيتو

SILO، أعلنت منصة  AppleTV، عن الانتهاء من تصوير الجزء الثالث من مسلسل Silo، موضحة أن من المتوقع عرض الجزء الجديد، خلال العام المقبل 2026 عبر منصة 'AppleTV+'.

وكانت منصة AppleTV، جددت رسميا مسلسلها الناجح Silo، لموسمين ثالث ورابع، علي أن يكون الموسم الرابع، هو الأخير للمسلسل.

وذكرت منصة آبل أن المواسم الجديدة من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، مشيرة إلى أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية في مواسمه الجديدة.

الموسم الثاني من Silo

 طرحت منصة '+Apple TV، الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل Silo، للمشاهدة حصريا عبر منصتها، بتاريخ ١٥ نوفمبر الماضي.

وشهد الموسم الثاني من مسلسل Silo، تطورا كبيرا لشخصيات العمل، كما كان لبعضهم، دور بارز مثل شخصية الممثل " ستيف زان".

From Silo. A wide shot of Rebecca Ferguson as Juliette Nichols wearing a white environmental suit, standing in a desolate area. The ground behind her is barren, and the sky is empty. She has her hands at her sides and walks forward tentatively.

تفاصيل مسلسل آبل SILO

وتدور أحداث مسلسل SILO، حول مجموعة من البشر يعيشون في صومعة عملاقة، تحت الأرض مع الكثير من القواعد، التي يعتقدون أنها من المفترض أن تعمل علي حمايتهم من العالم السام والمدمّر على سطح الأرض.

مسلسل SILO،   بطولة الممثلة ريبيكا فيرجسون، وهارييت والترو، وتشاينازا أوتشيو، وآفي ناش، فيما تولى مهمة السيناريو الكاتبة الشهيرة، إيمي جراهام،  والمسلسل من إخراج مورتن تيلدوم.

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آبل SILO الموسم الثاني Silo Silo الجزء الثالث

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