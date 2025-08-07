الخميس 07 أغسطس 2025
خارج الحدود

وقف رحلات "يونايتد إيرلاينز" في عدة مطارات أمريكية، والشركة تصدر بيانا

طائرة بوينج تابعة
طائرة بوينج تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية "FAA"، اليوم الخميس، أمرًا بوقف العديد من رحلات "يونايتد إيرلاينز" عبر الولايات المتحدة لدواع تقنية.

وأوقفت شركة يونايتد إيرلاينز رحلاتها الرئيسية في عدة مطارات رئيسية بالولايات المتحدة — بما في ذلك مطار نيوآرك المعروف بكثرة مشاكله — لعدة ساعات يوم الأربعاء، بسبب عطل تقني مؤقت، وحذّرت من تأخيرات مستمرة حتى بعد رفع الحظر الأرضي.

وبعد ساعات مع قرار التوقف، قالت يونايتد إيرلاينز في بيان: "بسبب مشكلة تقنية، نحن أوقفنا رحلات يونايتد الرئيسية في مطارات المغادرة الخاصة بها".

وجاء في البيان: "نتوقع تأخيرات إضافية في الرحلات هذا المساء بينما نعمل على حل هذه المشكلة (...) السلامة هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع عملائنا لإيصالهم إلى وجهاتهم".

شمل القرار عدة مطارات رئيسية منها مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي وسان فرانسيسكو ومطار أوهير الدولي في شيكاغو دنفر وهيوستن.

