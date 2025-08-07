الخميس 07 أغسطس 2025
تامر فرج عن زوجاته الخمس: انتهاء صلاحية وزوجته السادسة ترد (فيديو)

الفنان تامر فرج وزوجته
الفنان تامر فرج وزوجته رانيا هاشم، فيتو

اعتراف مثير أدلى به الفنان تامر فرج، عن عدد زوجاته، مؤكدا أنها تجارب إنسانية مر بها وتعلم منها، ولا يشعر بأي ندم تجاه أي علاقة انتهت.

 
وقال تامر فرج، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، مع الإعلاميتين إيمان عز الدين ومها بهنسي، إنه كان واضحًا من البداية مع زوجته الحالية، وأخبرها بتفاصيل زوجاته الخمس في أول لقاء رسمي بينهما، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن زواجاته السابقة كانت فاشلة لكنها إنتهاء صلاحية.

وأضاف: لو كانت خافت من أولها، ما كنتش هزعل، كنت هبقى متأكد إنها مش المناسبة ليَّ.

من جهتها، قالت زوجته رانيا هاشم إنها قبلت الزواج به رغم معرفتها بتاريخه، لأنه كان صريحًا.

وأضافت: اعترافه بتاريخه خلاني أحترمه أكتر، وعرفت إنه مش من نوع الرجالة اللي بيجبروا ست تعيش معاه غصب عنها.

وأوضحت كيف بدأت علاقتها مع الفنان تامر فرج، وقالت: كنت بوصَّل بنتي الجامعة كل يوم، وكنت بتفرج على مسلسل (طلعت روحي)، وسمعت صوت على الراديو في برنامج اسمه (على سهوة)، وحسيت إنه نفس صوت الممثل في المسلسل. فضولي خلاني أدوَّر على اسمه في تتر المسلسل، ولما لقيته عملت له فولو على إنستجرام.

وتابعت: هو كلمني بعد ما شاف إني عملت له فولو، وسألني: ما تجوزتيش ليه لحد دلوقتِ؟ وبدأ يحكي لي بصراحة عن زواجاته الخمسة، وده ما خوفنيش.

وكان الفنان تامر فرج شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بطولة: محمد هنيدي، محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سماء إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز وغيرهم. 

الجريدة الرسمية
