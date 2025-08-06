مواقف صادمة لـ تامر فرج وزوجته بسبب الحسد

أكد الفنان تامر فرج أنه لا ينكر وجود الحسد خاصة بعد مواقف غريبة حدثت له ولزوجته رانيا هاشم بعد ظهورهما في أحد العروض الخاصة مؤخرًا.

وتابع فرج خلال استضافته هو وزوجته رانيا هاشم ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين إيمان عز الدين ومها بهنسي: "فجأة فنجان انفجر لوحده وهو على الترابيزة يعني حتى موقعش، وبعدها بنورة السفرة بتاعة أمي اتكسرت وعملت شكل عين غيب ومن يومها بنشغل قرآن، وربنا هو الحامي".

شخصية قوية

وأضاف أن زوجته تملك شخصية قوية وصعبة الإرضاء، وأنه يعتبر حبها له أكبر إنجاز في حياته، خاصة بعد سنوات من ارتباطها القوي بوالدها.

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