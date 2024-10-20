الأحد 20 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

تامر فرج معلقا على واقعة تسلق الهرم: "بوكا" يتكلم بصوت إخوته المعذبين في الطب البيطري

الفنان تامر فرج،
الفنان تامر فرج، فيتو

علق الفنان تامر فرج على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن الاستخدام القاسي للكلاب والحيوانات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة لإجراء التجارب عليها، بدون ضوابط.

وأشار تامر فرج إلى “الترند” الذي أدى إلى تصدر كلب “بلدي” مصري العديد من العناوين الرئيسية للصحف فى مختلف أنحاء العالم بعد تسلقه قمة الهرم الأكبر أثناء لعبه مع الطيور.

 وقال فرج في منشوره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "هل من قبيل الصدفة أن يجعل الله هذا الكلب الآن بهذه الشهرة؟! أم لكى يتكلم بصوت إخوته المعذبين فى كلية الطب البيطرى؟! أصل اشمعنى دلوقتى؟! ما الكلاب مالية الهرم من زمان.. ليه محدش طلع الطلعة دى واتشاف واتشهر غير لما اتفضح موضوع تعذيب الحيوانات فى كلية الطب البيطرى؟!".

 

وتابع فرج: “هل دي حكمة ربك سبحانه أن يحتفي العالم بهذا الكلب متسلق الهرم وجاذب السياحة لمصر حتى يرى أصحاب البصيرة المعدومة، ويدرك من ختم على قلوبهم بختم القسوة فداحة ما تجنيه أيديهم فى جنبات كلية من المفترض أن تكون عظيمة، وتحت قبة جامعة من المفترض أن تكون عريقة؟!”.

وأضاف: “انظروا لأبعد من أن هذا الكلب حقق إنجازا فى دعاية سياحية للبلد يا حضرات... هذا الكلب صرخة باسم كل بنى جنسه وكل حيوان يشاركنا هذه الأرض”.

 


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