ملكة جمال أمريكا تتهم نائبا في الكونجرس بتهديدها بنشر مقاطع فيديو وصور عارية لها

اتهمت ملكة جمال الولايات المتحدة ليندسي لانجستون النائب كوري ميلز بالابتزاز الجنسي وتهديدها بنشر صور ومقاطع خاصة بعد انتهاء علاقتهما، فيما تحقق السلطات الأمريكية في القضية.



وفي التفاصيل، تتهم "ملكة جمال الولايات المتحدة" النائب الجمهوري كوري ميلز (عن ولاية فلوريدا) بتهديدها بنشر مقاطع فيديو وصور عارية لها، و"إيذاء أي رجال" قد تواعدهم في المستقبل، وذلك بعد أن أنهت علاقتها به في وقت سابق من هذا العام عقب اكتشافها أنه كان يرى امرأة أخرى.

ليندسي لانجستون، التي تُوجت باللقب في أكتوبر، أبلغت في 14 يوليو مكتب شريف مقاطعة كولومبيا (فلوريدا) بمحاولة الابتزاز الجنسي الصادمة من قِبل ميلز، البالغ من العمر 45 عامًا، بحسب وثيقة حصلت عليها صحيفة "نيويورك بوست".

وجاء في التقرير: "منذ 20 فبراير 2025، تواصل كوري مع ليندسي عدة مرات عبر حسابات متعددة، مهددا بنشر صور ومقاطع فيديو عارية لها، بما في ذلك مقاطع مسجلة لهما أثناء ممارستهما أفعالًا جنسية".

وأضاف التقرير: "صدرت هذه التهديدات عندما اعتقد كوري أن ليندسي على علاقة رومانسية بأشخاص آخرين بعد الانفصال".

لانجستون، البالغة من العمر 25 عامًا، قدمت لقطات شاشة لرسائل نصية ورسائل على إنستجرام من ميلز، أُدرجت لاحقًا كأدلة وتمت "إحالتها إلى إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا لمزيد من المراجعة"، وفق المتحدث باسم مكتب الشريف.

ونشر المحامي أنطوني ساباتيني، الذي مثل لانجستون لفترة وجيزة وتحدى ميلز في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2022، الأربعاء ما لا يقل عن ثلاث من الرسائل المزعومة على منصة "إكس"، قائلًا إنها "انتهاك جنائي لقانون الابتزاز الجنسي في فلوريدا، المادة 836.05 — وهي جناية من الدرجة الثانية".

وفي إحدى الرسائل، ورد أن ميلز خاطب حبيبته السابقة قائلًا: "يمكنني أن أرسل له أيضًا بعض مقاطع الفيديو الخاصة بك.. أوه، ما زلت أحتفظ بها".

كان ميلز ولانجستون، وهي عضو لجنة الحزب الجمهوري في الولاية، يتواعدان منذ نوفمبر 2021، ويعيشان معا في منزل في نيو سميرنا بيتش بفلوريدا منذ مايو 2024، بعد أن قال النائب إنه أنهى طلاقه من زوجته المنفصلة عنه رنا السعدي.

لكن في فبراير 2025، كشفت الناشطة الجمهورية الأمريكية من أصل إيراني، سارة رافياني، أن "شريك حياتها لأكثر من عام" قام "بإمساكها ودفعها وإخراجها من الباب" في نفس موقع شقة ميلز الفاخرة في واشنطن العاصمة، وفقا لتقرير شرطة راجعته شبكة "NBC واشنطن".

وبحسب التقرير المقدم لشرطة العاصمة، كانت على ذراع رافياني "كدمات بدت حديثة"، لكنها رفضت تقديم شكوى، وأصدرت لاحقا بيانا وصفت فيه الحادث بأنه "مسألة شخصية"، مضيفة أنها كانت "تعاني من إرهاق السفر الشديد"، و"كانت قد شربت الكحول"، وأن الكدمات كانت "نتيجة حالات طبية مثل الإكزيما وأنشطة من رحلتي الأخيرة إلى دبي".

وقالت رافياني: "رغم أن المسألة الشخصية كانت مشحونة عاطفيا، إلا أنه لم يحدث أي اشتباك جسدي".

ويظهر تقرير الشرطة الذي اطلعت عليه "NBC" أن رافياني سمحت للشرطة بالاستماع إلى مكالمة هاتفية مسجلة كان ميلز "يطلب منها فيها الكذب بشأن مصدر الكدمات"، كما أنه "أقرّ بنفسه للضباط بأن الموقف تصاعد من مشادة كلامية إلى اشتباك جسدي".

واجهت لانجستون ميلز بعد أن رأت تقارير إخبارية عن الخلاف مع رافياني، لكن النائب أكد أنه "لم يكن على علاقة عاطفية" مع امرأة أخرى، وادعى أن "وسائل الإعلام لفقت القصة"، بحسب تقرير مكتب الشريف المقدم الشهر الماضي.

وأشار أحدث تقرير للشرطة إلى أن "ليندسي عثرت بعد ذلك على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يعود للمرأة الأخرى، ورأت صورا لها مع كوري".

ولا يزال على حساب رافياني في إنستجرام صورة لها مع ميلز تعود إلى منتصف مارس.

وفي الشهر الماضي، واجه ميلز إنذارا من مالك الشقة الفاخرة في واشنطن العاصمة — حيث وقع الاعتداء المزعوم في فبراير، بسبب تخلفه عن دفع 85 ألف دولار من الإيجار، لكنه زعم أن السبب هو عطل في بوابة الدفع الإلكترونية.

وتتميز الشقة، التي تطل على نهر بوتوماك وتقع على مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من ناشيونال مول، بإيجار شهري باهظ يبلغ 20,833 دولارًا.

ولم تتمكن "نيويورك بوست" من العثور على أي وثائق طلاق لميلز أو السعدي، التي شاركت في تأسيس شركة أسلحة في العقد الثاني من الألفية، لا يزال مقرها في شمال فرجينيا.

