دلال عبد العزيز، أيقونة فنية تصالحت مع العمر وهذه قصة حصولها على 4 شهادات جامعية علمية

دلال عبد العزيز، فنانة مصرية جميلة، كانت بداية ظهورها في الإذاعة، لقبت بالفلاحة في بداية ظهورها، اكتشفها المخرج نور الدمرداش، وشاركت في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية، واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة، ورحلت فس مثل هذا اليوم عام 2021.

ولدت الفنانة دلال عبد العزيز عام 1960، في إحدى قرى محافظة الشرقية، ريفية النشأة تلقت تعليمها بمدارس الزقازيق، ونتيجة لنشأتها الريفية وصفها البعض بالفلاحة حتى صار أحد تعليقات الجمهور في بداياتها على المسرح: (جايبينهم من الفلاحين يعملوا هنا أبطال)، وقد أكدت دلال عبد العزيز أنها لم تخجل يومًا من أنها من الفلاحين، أو أن يصفها أحدًا بأنها "فلاحة"، بل تشعر بالفخر من هذا اللقب.

أربع شهادات جامعية



والفنانة دلال عبد العزيز محبة للعلم، حاصلة على أربع شهادات جامعية علمية، فهي حاصلة على بكالوريوس كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

أهلا يا دكتور بداية الشهرة



كانت بداية دلال عبد العزيز مع مسلسل " بنت الأيام " إخراج نور الدمرداش، أما البداية المسرحية فكانت عندما وقفت أما سمير غانم وجورج سيدهم في مسرحية " أهلا يا دكتور " عام 1981 لتمتد أدوارها المسرحية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في مسرحيات: جواز مع الاشتراك في الارباح، فارس وبنى خيبان، الصغيرة، حب في التخشيبة، أخويا هايص وأنا لايص، جوازة طلياني.

سمير غانم ودلال عبد العزيز أشهر ثنائي وزوجين مستقرين في الوسط الفني

وعن طريق العمل مع فرقة الثلاثى وقع الحب بين دلال عبد العزيز ونجم الكوميديا سمير غانم عام 1984، وأـنجبا ابنتين تعملان بالفن أيضا هما دنيا وإيمي سمير غانم.



شاركت دلال عبد العزيز في العديد من الأفلام وكونت ثنائيا مع زوجها الفنان سمير غانم في مجموعة من الأفلام منها: نهاية رجل تزوج، يا رب ولد، حادي بادي، بصمات فوق السماء، عريس في اليانصيب، الغني والفقير، ليس لعصابتنا فرع آخر، وغيرها من الأفلام.

دلال عبد العزيز في آخر حواراتها

وفي مجال الدراما شاركت الفنانة دلال عبد العزيز في بطولة مسلسلات عديدة منها: أبواب المدينة، عمرو بن العاص، عصفور في القفص، وشاءت الأقدار، وليالي الحلمية، سنوات الضحك والدموع، ألف ليلة وليلة، مسائل عائلية، فى بيتنا رجل، دموع صاحبة الجلالة، سوق الرجالة، حواء والتفاحة، أحلام البنات، الناس في كفر عسكر، سابع جار، وآخر ظهور للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كان عبر مسلسلى "في بيتنا روبوت " مع هشام جمال وليلى زاهر، ومسلسل "ملوك الجدعنة " عام 2021.



على مدى أكثر من 35 عاما قدمت الفنانة دلال عبد العزيز أكثر من مائة مسلسل وأكثر من خمسين فيلما قدمت خلالها مختلف الشخصيات منها أستاذة الجامعة ومديرة المدرسة وبنت البلد وغيرها، حتى إنها شاركت سمير غانم في تقديم فوازير فطوطة عامي 1982 و1983، واتجهت دلال عبد العزيز في سنواتها الأخيرة إلى أداء دور الأم الذي كانت تفضله وتعشقه، حتى إنها صورت 16 فيلمًا قامت فيها بدور الأم في العشرين عاما الماضية فقط.

دلال عبد العزيز في دور الأم

وهناك أعمال أخرى عرضت بعد رحيل الفنانة دلال عبد العزيز من بينها فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض بعد وفاتها، ويظهر فيه أيضا الفنان سمير غانم كضيف شرف بعد رحيله أيضا، وأيضا مسلسل "عالم موازي" كما تصدرت بوستر فيلم "فرق خبرة " آخر أعمالها الفنية التي صورتها قبل الرحيل وعرضت لها أيضا بعد وفاتها.

تكريم بعد الرحيل بالكورونا



وفي مثل هذا اليوم 7 اغسطس عام 2021 رحلت الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز عن عالمنا عن عمر 61 عاما بعد صراع طويل مع المرض، متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا بعد رحيل زوجها سمير غانم بنفس المرض بفارق ثلاثة أشهر، وقد أرسل رئيس الجمهورية مندوبا عنه في تشييع جنازتها، كما كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي اسمي دلال عبد العزيز وسمير غانم، وإهدائهما وسام فارس الكوميديا بعد رحيلهما.

