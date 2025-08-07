تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه والصرف و24 مجاورة سكنية بتوسعات العبور الجديدة

أكد الدكتور المهندس/ أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ وطرح وتصميم عدد ٢٤ مجاورة سكنية بالأراضي المضافة تمهيدًا لتسليمها للمواطنين المستحقين تباعًا فور الانتهاء من أعمال الترفيق، وقد تم تسليم مجاورتين منها بالفعل.

كما أوضح أنه جارٍ تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه والصرف بالتوازي مع أعمال المجاورات، لسرعة ترفيق وتسليم الأراضي للمواطنين مؤكدًا أن الجهاز يسابق الزمن للانتهاء من هذا الملف الحيوي بما يحقق الاستقرار والرضا للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز أن العمل بملف التقنين يمثل أولوية قصوى، وأن الجهاز لا يدخر جهدًا في دعم المركز التكنولوجي بالكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

كما شدد على أهمية متابعة الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية أولًا بأول، والرد الفوري على استفسارات المواطنين، بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز الثقة في المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

والتقى رئيس الجهاز عددًا من المواطنين المتواجدين داخل المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين حيث استمع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن الإجراءات الجارية، وحرص سيادته على شرح الجهود المبذولة من قبل الجهاز للانتهاء من ملف التقنين، سواء على المستوى القانوني والإداري من حيث فرز وإنهاء الطلبات والرد على الاستفسارات، أو على المستوى التنفيذي من حيث أعمال ترفيق مجاورات الأراضي المضافة على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.