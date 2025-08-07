الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه والصرف و24 مجاورة سكنية بتوسعات العبور الجديدة

توسعات العبور الجديدة،
توسعات العبور الجديدة، فيتو

أكد الدكتور المهندس/ أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ وطرح وتصميم عدد ٢٤ مجاورة سكنية بالأراضي المضافة تمهيدًا لتسليمها للمواطنين المستحقين تباعًا فور الانتهاء من أعمال الترفيق، وقد تم تسليم مجاورتين منها بالفعل.

 كما أوضح أنه جارٍ تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه والصرف بالتوازي مع أعمال المجاورات، لسرعة ترفيق وتسليم الأراضي للمواطنين مؤكدًا أن الجهاز يسابق الزمن للانتهاء من هذا الملف الحيوي بما يحقق الاستقرار والرضا للمواطنين.
وأكد رئيس الجهاز أن العمل بملف التقنين يمثل أولوية قصوى، وأن الجهاز لا يدخر جهدًا في دعم المركز التكنولوجي بالكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

كما شدد على أهمية متابعة الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية أولًا بأول، والرد الفوري على استفسارات المواطنين، بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز الثقة في المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
والتقى رئيس الجهاز عددًا من المواطنين المتواجدين داخل المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين حيث استمع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن الإجراءات الجارية، وحرص سيادته على شرح الجهود المبذولة من قبل الجهاز للانتهاء من ملف التقنين، سواء على المستوى القانوني والإداري من حيث فرز وإنهاء الطلبات والرد على الاستفسارات، أو على المستوى التنفيذي من حيث أعمال ترفيق مجاورات الأراضي المضافة على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العبور جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

الأكثر قراءة

الإيدز السر، مفاجأة صادمة في واقعة طعن ميكانيكي زوجته وإلقاء نفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس في الغربية

قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026 بعد إغلاق باب القيد

بيان عاجل من الشركة المتحدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد منير

جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

القبض على البلوجر أم خالد بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

لو معجبة اقتحمت المسرح هتعمل إيه؟ محمد نور يجيب

إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة واحتجاز قمر الوكالة على ذمة قضايا أخرى

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads