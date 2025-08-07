مصطفى فهمي، "ابن الباشوات" الذي دخل الفن "صدفة" وهذه قصة معركته المفاجئة مع السرطان

مصطفى فهمي، فنان وسيم، بدأ حياته الفنية مصورًا وأصبح من نجوم التمثيل، من أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة قصر المانسترلي بالمنيل لكن فرضت الحراسة على معظم أملاكهم وآلت إلى الدولة.



يقول مصطفى فهمي عن نفسه: أنا شخص نهاري بحب الرياضة والجلوس في الشمس، وأسهر في المناسبات فقط، لذلك أحاول بقدر المستطاع البعد عن المشاكل والنكد، طول عمري بحب الرياضة ولعبت ألعاب كثيرة جدًّا، وأمارس الجري، ورياضة التنس، وأعشق البحر، كما أني لست من محبي الطعام، وكل طعامي خفيف مثل الجبن والساندويتشات، وما ليش في الأكل التقيل زي الحمام والعكاوي وغيره، خاصة مع تقدم السن، ولذلك أحافظ على رشاقتي بالابتعاد عن السمنة، كما أننى بعيد عن السوشيال ميديا الذي اعتبره كارثة بكل المقاييس، ولذلك فهو لم يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء الواتس اب للتواصل مع الأهل.

بدأ مصورا مع الشيماء

في مثل هذا اليوم 7 اغسطس عام 1947، ولد النجم مصطفى محمد محمود فهمي الشهير بـ مصطفى فهمي بمحافظة القاهرة وهو الشقيق الأكبر للفنان حسين فهمي، درس في المعهد العالي للسينما وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير فى فيلم "الشيماء" مع المخرج حسام الدين مصطفى، ثم فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر.



بدأ مصطفى فهمي مسيرته التمثيلية بالصدفة حيث شارك في بطولة “أين عقلي” وبنفس العام 1976 ، ثم شارك بأربعة أعمال هي: “قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية”، لتتوالى بعدها أعماله فقدم أدوار الضابط والخائن والرومانسى وضابط المخابرات ورجل الأعمال والنصاب فى افلام: هكذا الأيام، لصوص خمس نجوم، الملاعين، دعوة للزواج، الرحمة يا ناس، الوردة الحمراء، المليونيرة النشالة، عمليات خاصة، أيام فى الحلال وغيرها.

القضبان البداية مع الدراما

اتجه الفنان مصطفى فهمي للدراما فقدم أول مسلسلاته "القضبان" عام 1974 ليتبعه أكثر من مائة مسلسل، منها: محمد رسول الله، بريق فى السحاب، حارة المحروسة، سادسهم الزمن، قلوب تائهة، البيضاء، يحيا العدل، اختطاف، الدموع فى عيون وقحة، حياة الجوهرى، الحفار، قصة الأمس، نار ودخان، برديس، إنى خائفة، مشوار امرأة، مأمون وشركاه، سوق الزلط، ماما نور، وكانت آخر مسلسلاته الحرير المخملي وبابلو عام 2022.

أهل الكهف فى ختام المشوار

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى فهمي مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض منذ شهور وحقق نجاحًا كبيرًا وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وإخراج أحمد نادر جلال، ومن آخر أعماله أيضا فيلم أهل الكهف " الذي عرض بعد رحيله من إخراج عمرو عرفة.

الشقيقان مصطفى وحسين فهمي



مسلسل واحد جمع مصطفى فهمي مع شقيقه الفنان حسين فهمي هو مسلسل "الحفار" تم عرضه عام 1996، وفي أحد التصريحات للفنان الراحل مصطفى فهمي كشف عن سر قلة تعاونه مع شقيقه حسين فهمي حيث قال: "إن معظم الأدوار اللي كانت تُعرض علينا عبارة عن أخ شرير وأخ طيب حتى جاء مسلسل "الحفار"، خاصة أن الشخصيتين في المسلسل مختلفتان تمامًا، حيث تدور الأحداث حول عملية استخباراتية حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.



في أوائل العام الماضى 2024 تعرض الفنان مصطفى فهمي لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى وأجرى جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم سرطانى أصابه منذ فترة لم يفصح عنه إعلاميًّا، إلا أن الفحوص تطلبت ضرورة إجراء العملية الجراحية، حتى لا تتدهور حالته الصحية، ثم تحسنت حالته الصحية بعد إجراء الجراحة،ثم عاودته الالام حتى كان الرحيل فى نفس العام.

