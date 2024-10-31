الخميس 31 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

فاتن موسى تنعي طليقها الفنان مصطفى فهمي برسالة مؤثرة

مصطفى فهمي وفاتن
مصطفى فهمي وفاتن موسى، فيتو

نعت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طليقها الفنان مصطفى فهمي برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع إنستجرام.

ونشرت فاتن موسى صورة لها برفقة طليقها الراحل، وكتبت قائلة: مصطفى..لم أتخيل يومًا أن أواجه هذه اللحظة، ربما كنت دائمًا أهرب منها، أهرب من لحظة الفراق الأبدي النهائي فسبحان من قهر عباده بالموت وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأضافت: يعَز عليّ رحيلك جدًا أنت العاشق للحياة الرياضي الضحوك شاب القلب والروح..خانك المرض اللعبن برغم ثباتك وقوتك ورحلت باكرًا جدًا، كانت الحياة تليق بك لأنه ليس لك مثيل..كنت ومازلت حبيبي الحقيقي والوحيد حب حياتي الذي لم يفارقني يومًا برغم كل شيء،، كل لحظة حلوة عشتها معك خالدة في قلبي وعقلي وذاكرتي، كل ما عشناه سويًا وتشاركناه سويًا على مدى سبع سنوات لم نفترق فيها ولا أحد يعلم ما بيننا غيرنا. 

وتابعت: كنت حبيبي وزوجي وصديقي وسندي وفرحتي وكل دنياي الجميلة تعلمت منك الكثير ولا سامح الله من فرّقنا وسعى إلى فراقنا ووشى وشجّع وكاد ومكر وقال فينا ما ليس فينا ولم يقل خيرًا ولم يصمت.. ولا سامح الله كل ما منعني عنك ومنعك عني طيلة ثلاثة سنوات التي اكتملت يوم رحيلك عن الدنيا.. بعد كل هذا الوقت وبعد ما رحلت روحك إلى باريها أشهد أنني ما اخترت فراقك ولم أعتده..ولله الأمر من قبل ومن بعد.

واستكملت: لروحك الرحمة والمغفرة أرجو الله أن يغفر لك ويعفو عنك ويرحمك ويوسع مدخلك ويجعل قبرك على مد بصرك، ويحُفه بملائكة توَنّس وحدتك، أنت الذي كنت تكره المرض وسيرة الموت والوحدة، سأدعو لك في صلاتي ودعائي دائمًا أن يجعل الله مثواك جنات النعيم حيث لا مكر ولا طمع ولا كذب ولا نفاق ولا مصالح ولا نفايات الدنيا الفانية هناك في دار الحق والسلام الأبدي أرجو أن تكون قد ارتحت يا غالي على روحي وعشرتي..أعزّي نفسي التي أجهدها وجع رحيلك يا مصطفى..ومن الله الصبر والثبات..

واختتمت: في أمان الله يا مصطفى وأرجو من كل محبيك في مصر والعالم العربي أن يذكروك في صلواتهم ودعائهم ويهدوك آيات من القرآن الكريم ودعوات وذكر وورد بحق محمد وآل محمد تنوّر قبرك ومرقدك وتسعد روحك والفاتحة لروحك الجميلة مثلك يا حبيب العمر.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وتوفي في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء الفنان مصطفى فهمي عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

وكان الفنان مصطفى فهمى، مر بمرحلة صعبة فى اللحظات الأخيرة من حياته بسبب مرضه بورم فى المخ، وخضع إلى جراحة عاجلة فى أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد شعوره بصداع شديد وبعدها تعرض إلى جلطة دماغية فى فرنسا، وتم علاجها بتدخل جراحي أيضًا وسرعان ما تعرض مجددًا إلى جلطة دماغية فى القاهرة للمرة الثانية وخضع إلى عملية جراحية بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

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