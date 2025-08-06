قافلة طبية شاملة بالشرقية تفحص 2217 مريضًا بقرية حفنا

قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حفنا، بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

عشرة تخصصات وعيادتين للاطفال بالقافلة

واشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

القافلة الطبية بحفنا مركز بلبيس شرقية

توجيهات وزير الصحة ومحافظ الشرقية

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية،

عدد من الأجهزة المستخدمة فى الأشعة التليفزيونية

كما يأتي ذلك أيضًا بعد دعم القوافل الطبية بالشرقية بجهاز سونار آخر بعيادة الباطنة للمرة الأولى، ليصبح إجمالي عدد الأجهزة المستخدمة من الأشعة التليفزيونية ٣ أجهزة، وذلك بعيادة النساء، وعيادة الجراحة العامة والمسالك البولية، وعيادة الباطنة.

توقيع الكشف على 2217 مريضا

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢١٧ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها وقال تم تقديم تقارير لجان ثلاثية للمرضى الغير مشتركين فى التأمين الصحى لاستخراج قرارات وزارية للعلاج على نفقة الدولة وتقديمها للمجالس الطبية المتخصصة بالوزارة.

القافلة الطبية بحفنا مركز بلبيس شرقية

تقديم الشكر لرجال القوافل بالشرقية

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الدكتور محمد احمد العقاد مدير عام المجالس الطبية

واكد الدكتور محمد احمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة انه تم، إصدار 1,890,242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطي جميع محافظات الجمهورية.

القافلة الطبية بحفنا مركز بلبيس شرقية

المستفيدين من قرارات على نفقة الدولة

وعن تفاصيل القرارات والمستفيدين، قال الدكتور العقاد أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1,584,082 مواطنًا، وشملت هذه القرارات تخصصات طبية متنوعة شملت الأورام (بما في ذلك العلاج الموجه) جراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية وأمراض الكبد وجراحات الوجه والفكين وأمراض الغدد والمناعة التأهيل الطبي والكلى الصناعي وأمراض الدم وجراحات العمود الفقري والمسالك البولية الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والأمراض الجلدية والعصبية وطب العيون والعظام

دخول خدمة الفيديو كنفرانس فى قرارات العلاج

واشار مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات حيث تم ايضا مناظرة 4,654 مواطنًا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المجالس الطبية المتخصصة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على مراعاة الحالة الصحية للمرضى، وتسهيل حصولهم على الخدمات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

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