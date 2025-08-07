الرابط الرسمي، تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

انطلقت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، لطلاب الثانوية العامة المصرية بنظاميها (الحديث والقديم)، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وناشدت الوزارة بأبنائها الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني قبل انتهاء المرحلة، مع تأكيد ضرورة مراجعة البيانات بعناية قبل الحفظ النهائي.



ويبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس، ويستمر حتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.



وللاطلاع على الدليل الإرشادي للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، يمكن الدخول على هذا الرابط .



وللاطلاع على القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية، يمكن الدخول على هذا الرابط.



وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪



● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المستوفين للحدود الدنيا للمرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُعلنة على الموقع.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

