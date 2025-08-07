الخميس 07 أغسطس 2025
اشتراطات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

حددت تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أصدرها رئيس الجمهورية الأسبوع الحالي بعدما وافق عليها مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، اشتراطات حصول المستأجرين على وحدة سكنية بديلة.

 

مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم خلال 7 سنوات

يأتي ذلك وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بأن يكون الإخلاء خلال 7 سنوات بحد أقصى، على أن يتم خلال هذه المدة توفير البدائل للمستأجر الذي يتم إخلاء وحدته.

 

توفير البديل قبل انقضاء مدة 7 سنوات بعام 

والتزم المشرع في تعديل قانون الإيجار القديم، أن يتم توفير البديل قبل عام كحد أقصى من انقضاء مدة الـ7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية.

 

أولويات توفير السكن البديل للمستأجرين

وتنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2، 7 من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).

 

موعد إصدار قواعد توفير البديل للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

 

أولوية الحصول على وحدة تطرحها الدولة بعد إخلاء الوحدة 

وحال إعلان الدولة وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

الجريدة الرسمية
