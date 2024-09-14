علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

شهدت أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة هذا العام زيادة ملحوظة، ما أثار استياءً العديد من المستهلكين، حيث يزداد الأقبال على حلويات المولد وتعتبر جزءًا أساسيًا من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقوم أحد المحلات الشهيرة بصناعة علب صغيرة بها عينات لسبع أنواع من الحلوى، يصل سعر القطعه الواحدة للعينة ٨٥ جنيها.

ونستعرض أقل قائمة أسعار من بين قوائم أسعار محلات الحلوى الشهيرة، بدءا من العينات والتي جاءت كالتاليك.

أما عن قائمة أحد المحلات الشهيرة التي سجلت أعلى الأسعار بالسوق:

علبة رقم ١ بـ ٨٥ جنيها.علبة رقم ٢ بأ ٢٠٠ جنيه.علبة رقم ٣ بـ٢٥٠ جنيها.علبة لوكس بـ ٨٥٠ جنيها.علبة سوبر لوكس بـ ١٢٠٠ جنيه.

علبة كيلو عادي بـ ٤٤٥ جنيها.

علبة كيلو ونصف عادي بـ٦٦٠ جنيها.

علبة كيلو ونصف فاخر بـ٩٠٠ جنيه.

وأغلى عبوة في القائمة أطلق عليها اسم " صندوق الدنيا" بـ ٨٥٠٠ جنيه.

أما عن متوسط أسعار معظم البراندات الشهيرة

فسعر العلبة يبدأ من ١٣٥ جنيها إلى ٤٥٠ جنيها.

أسباب الزيادة في أسعار حلوي المولد هذا العام

أرجع العديد من أصحاب المحلات فى إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

ارتفاع أسعار المواد الخام حيث شهدت الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا في أسعار السكر والدقيق والمكسرات، وهي مكونات رئيسية في صناعة حلوى المولد. هذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي انعكس على سعر المنتج النهائي.

وزيادة تكلفة الطاقة والنقل مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، ازدادت تكاليف تشغيل المصانع ونقل المنتجات إلى مختلف المحافظات، وهو ما أدى إلى زيادة إضافية في الأسعار.

كما يشهد الاقتصاد المصري حالة من التضخم الذي أثر على جميع السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الحلوى. مما جعل الشركات غير قادرة على تحمل التكاليف بدون تمريرها إلى المستهلكين.

ويُعتبر موسم المولد النبوي موسمًا رئيسيًا لبيع الحلويات التقليدية مثل السمسمية والحمصية والملبن. وبسبب الطلب المرتفع، غالبًا ما ترفع المحلات أسعارها للاستفادة من هذا الإقبال.

ردود الفعل من المستهلكين

عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار هذا العام، حيث وصف بعضهم الزيادة بأنها "غير مبررة" و"مبالغ فيها".

وقالت سيدة تدعى نادية مصطفي، وهي ربة منزل: "الأسعار أصبحت تفوق قدرتنا على الشراء، الحلوى التي كنا نشتريها لأطفالنا أصبحت باهظة الثمن".

أما محمد، وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة، فأشار إلى أنه يضطر هذا العام لشراء كميات أقل من المعتاد بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، مضيفًا: "كانت الحلوى جزءًا من تقاليدنا، ولكن مع هذه الأسعار سنضطر للاستغناء عن بعضها."

ومن جانبه قال أحد أصحاب محلات الحلوى الشهيرة في القاهرة: "نحن نسعى دائمًا لتقديم أفضل جودة ممكنة، ولكن لا نستطيع أن نقدم هذه الجودة بنفس الأسعار في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج وقال علي سبيل المثال فإن كيلو البندق في حلوي المولد يتكلف انتاجة ١٠٠٠ جنيه وان اسعار المكسرات قد ارتفع جدا في الآونة الأخيرة ".