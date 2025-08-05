أخبار الرياضة اليوم.. رضا سليم يعلن عبر فيتو انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي.. الشباب والرياضة تعلن انتهاء أزمة تقنية الفيديو قبل انطلاق الدوري
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
رضا سليم يعلن عبر "فيتو" انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي
أعلن المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، في تصريح خاص لـ فيتو انهاء إجراءات انضمامه إلى صفوف الجيش الملكي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.
إسبانيول ينافس كبار إيطاليا لضم فاسكيز بعد رحيله عن الريال
كشفت تقارير إسبانية وإيطالية، أن أندية يوفنتوس وميلان وبشكتاش أبدت اهتمامها بضم النجم الإسباني لوكاس فاسكيز بعدما أنهي رحلته مع ريال مدريد هذا الصيف فضلا عن اهتمام نادي إسبانيول.
بيراميدز والمصري يضعان الرتوش النهائية في صفقة محمود جاد
يضع ناديا ببراميدز والمصري الرتوش النهائية لإنهاء صفقة انتقال محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي إلى الفريق السماوي في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.
ميرور: محمد صلاح شعر بالإحراج بعد تصرفه مع زميله خلال مباراة أتلتيك بلباو
علقت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، على إهدار محمد صلاح نجم ليفربول، ركلة جزاء في مباراة فريقه الودية ضد أتلتيك بلباو، والتي جمعتهما أمس الإثنين، في ختام الاستعدادات للموسم الجديد.
الشباب والرياضة: انتهاء أزمة تقنية الفيديو قبل انطلاق الدوري المصري
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انتهاء أزمة مستلزمات تقنية الفيديو “VAR”، بالتنسيق مع وزارة المالية والاتصالات واتحاد الكرة، وذلك في إطار الحرص على انتظام انطلاق بطولة الدوري الممتاز في موعدها.
وفاة أسطورة بورتو البرتغالي في ملعب التدريب
توفي اليوم الثلاثاء، المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا، عن عمر ناهز 53 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلن نادي بورتو الذي يشغل فيه منصب مدير كرة القدم.
أول تعليق من عدي الدباغ بعد انضمامه رسميا إلى الزمالك
أعرب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته، بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد
دخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.
الزمالك يعلن رسميا ضم الفلسطيني عدي الدباغ 4 مواسم (فيديو)
أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الأهلي يؤمن نفسه في أزمة وسام أبو علي
قال مصدر داخل الأهلي: إن النادي ينتظر وصول قيمة القسط الأول من صفقة بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي والبالغ قيمته 5.5 مليون دولار قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب، مؤكدًا أن الأهلي حال عدم وصول قيمة القسط الأول سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد تحسبا لفشل الصفقة وللحفاظ على حقوقه في اللاعب.
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