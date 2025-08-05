أخبار الرياضة اليوم.. رضا سليم يعلن عبر فيتو انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي.. الشباب والرياضة تعلن انتهاء أزمة تقنية الفيديو قبل انطلاق الدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، في تصريح خاص لـ فيتو انهاء إجراءات انضمامه إلى صفوف الجيش الملكي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

كشفت تقارير إسبانية وإيطالية، أن أندية يوفنتوس وميلان وبشكتاش أبدت اهتمامها بضم النجم الإسباني لوكاس فاسكيز بعدما أنهي رحلته مع ريال مدريد هذا الصيف فضلا عن اهتمام نادي إسبانيول.

يضع ناديا ببراميدز والمصري الرتوش النهائية لإنهاء صفقة انتقال محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي إلى الفريق السماوي في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

علقت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، على إهدار محمد صلاح نجم ليفربول، ركلة جزاء في مباراة فريقه الودية ضد أتلتيك بلباو، والتي جمعتهما أمس الإثنين، في ختام الاستعدادات للموسم الجديد.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انتهاء أزمة مستلزمات تقنية الفيديو “VAR”، بالتنسيق مع وزارة المالية والاتصالات واتحاد الكرة، وذلك في إطار الحرص على انتظام انطلاق بطولة الدوري الممتاز في موعدها.

توفي اليوم الثلاثاء، المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا، عن عمر ناهز 53 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلن نادي بورتو الذي يشغل فيه منصب مدير كرة القدم.

أعرب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته، بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال مصدر داخل الأهلي: إن النادي ينتظر وصول قيمة القسط الأول من صفقة بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي والبالغ قيمته 5.5 مليون دولار قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب، مؤكدًا أن الأهلي حال عدم وصول قيمة القسط الأول سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد تحسبا لفشل الصفقة وللحفاظ على حقوقه في اللاعب.

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