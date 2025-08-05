الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

وفاة أسطورة بورتو البرتغالي في ملعب التدريب

جورجي كوستا، فيتو
جورجي كوستا، فيتو

توفي اليوم الثلاثاء، المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا، عن عمر ناهز 53 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلن نادي بورتو الذي يشغل فيه منصب مدير كرة القدم.

 

وفاة جورجي كوستا في الملعب 

وقال بورتو في بيان رسمي: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة قائد الفريق الأسطوري ومدير كرة القدم الاحترافية جورجي كوستا، هذا الثلاثاء، بعد إصابته بسكتة قلبية تنفسية".

وأضاف البيان أن اللاعب السابق انهار صباح اليوم الثلاثاء في ملعب التدريبات الخاص بالنادي، ونُقل بشكل عاجل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد وصوله بفترة قصيرة، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

مسيرة جورجي كوستا 

كوستا، الذي اعتزل اللعب عام 2006 بألوان ستاندار لياج البلجيكي، أمضى معظم مسيرته الكروية بقميص بورتو، وحقق معه سلسلة من الإنجازات الكبرى، أبرزها:

الدوري البرتغالي: 8 ألقاب (1993 – 2004)، الكأس المحلية: 5 مرات، كأس السوبر: 8 مرات، دوري أبطال أوروبا: 2004، كأس الاتحاد الأوروبي: 2003، كأس الإنتركونتيننتال: 2004.

على الصعيد الدولي، ارتدى كوستا قميص منتخب البرتغال في 50 مباراة دولية، وكان جزءًا من "الجيل الذهبي" الذي توّج بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا عام 1991، بجانب النجم لويس فيجو.

بورتو يتلقى برقيات عزاء 

وتوالت برقيات العزاء بعد وفاته، حيث وصف رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو الخبر بـ"الصدمة"، مشيدًا في منشور على منصة "إكس" بالتفاني الكبير الذي ميّز مسيرة كوستا.

كما نعاه نادي بنفيكا، قائلًا: "كرة القدم باتت أكثر فقرًا برحيل شخصية كهذه"، فيما أشاد سبورتنج لشبونة بإرث الراحل الكبير، سواء كلاعب أو مدرب أو إداري.

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