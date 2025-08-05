الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد

الزمالك
الزمالك

دخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وينتهي الميركاتو الصيفي في الدوري المصري الممتاز بنهاية يوم غد 6 أغسطس الجاري.

 

البنك الأهلي يسعى لضم لاعب الزمالك 

وعلمت فيتو أن البنك الأهلي قدم عرضا للزمالك لضم مصطفى الزناري مدافع الفريق.

ويدرس الزمالك حاليا فكرة التخلي عن مصطفى الزناري بعد مشاورة البلجيكي يانيك فيريرا.
الزمالك يقيد عدي الدباغ بعد وصول البطاقة الدولية 

فيما نجح مسئولو نادي الزمالك في قيد الدولي الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي رويال شارلروا البلجيكي، صفقة القلعة البيضاء الجديدة بعد وصول بطاقته الدولية.

 

ضم الفلسطيني حامد حمدان للزمالك 

ويسعى نادي الزمالك خلال الساعات القادمة لحسم ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026. 

وينتهي الميركاتو الصيفي في الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس الجاري. 

وفي السطور التالية نعرض أرقام حامد حمدان مع بتروجيت في ظل اقترابه من الزمالك

أرقام حامد حمدان مع بتروجيت 

خاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجيت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة. 

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء. 

وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو، وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عاما تقريبا. 

ويسعى اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي في ظل اقتناعه بالمشروع الرياضي في الزمالك ورغبته في خوض تحدٍّ جديد بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة قد تقرب الصفقة من الإعلان الرسمي.

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