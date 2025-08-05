الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

الشباب والرياضة: انتهاء أزمة تقنية الفيديو قبل انطلاق الدوري المصري

تقنية الفيديو في
تقنية الفيديو في الدوري المصري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انتهاء أزمة مستلزمات تقنية الفيديو “VAR”، بالتنسيق مع وزارة المالية والاتصالات واتحاد الكرة، وذلك في إطار الحرص على انتظام انطلاق بطولة الدوري الممتاز في موعدها.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن التدخل السريع والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بعد ورود معلومات تفيد بوجود معوقات قد تؤثر على استخدام تقنية الفيديو في إدارة مباريات الدوري، الأمر الذي كان من شأنه التأثير على انتظام انطلاق المسابقة في موعدها المحدد.

وقد أسفر التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية عن دخول المستلزمات، مما يضمن انطلاق البطولة في موعدها، ويعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم منظومة كرة القدم المصرية.

وشهدت الساعات الماضية أنباء عن وجود أزمة تهدد انطلاق الدوري المصري بسبب عدم دخول بعض مستلزمات شركة تقنية الفيديو المتواجدة في الجمارك، إلى جانب بعض التقنيات الخاصة بالاتصالات في الملاعب.

 

وزير الشباب يشهد مؤتمر بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، الذي يعد أولى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".

وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

أضاف الوزير: "نحتفل اليوم بالإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية المؤهلة لبارالمبياد لوس أنجلوس، ونشكر الاتحاد الدولي على ثقته في مصر وقدرتها التنظيمية، وهو ما يؤكد أن مصر باتت وجهة رائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".

وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يشهد  مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال تنظيم البطولات وتحقيق الإنجازات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والفني للاعبين البارالمبيين.

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الشباب والرياضة تقنية الفيديو الدوري المصري وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي

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