الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

أول تعليق من عدي الدباغ بعد انضمامه رسميا إلى الزمالك

عدي الدباغ
عدي الدباغ

أعرب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته، بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي:" الزمالك اسم كبير وغني عن التعريف وسعيد بخطوة انتقالي لصفوف الفريق، وأتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة للنادي في الفترة المقبلة".
وواصل عدي الدباغ قائلًا:" طموحاتي كبيرة مع الزمالك وهدفي التتويج بكافة البطولات التي سأشارك فيها مع الفريق وأن أساعد الفريق على الظهور بأفضل صورة".
وأضاف اللاعب:" أطالب جماهير الزمالك بدعم الفريق ومساندته باستمرار، ونحن لن نبخل على الفريق وسنبذل قصارى جهدنا من أجل مصلحة نادي الزمالك وجماهيره".

وكان نادي الزمالك أعلن رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عدي الدباغ على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي شارلروا.

 

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر 3 أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

ويحل عدي الدباع أزمة مباشرة كونه سيقيد لاعبًا محليًّا بعد ما فشل الزمالك في تسويق سيف الدين الجزيري أو أحمد الجفالي لقيد صفقة أجنبية.

كما سيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

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