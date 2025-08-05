ميرور: محمد صلاح شعر بالإحراج بعد تصرفه مع زميله خلال مباراة أتلتيك بلباو

علقت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، على إهدار محمد صلاح نجم ليفربول، ركلة جزاء في مباراة فريقه الودية ضد أتلتيك بلباو، والتي جمعتهما أمس الإثنين، في ختام الاستعدادات للموسم الجديد.

وخاض ليفربول مباراتين وديتين ضد أتلتيك بلباو على ملعب "الأنفيلد"، حيث فاز في الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف، وانتصر بصعوبة في الثانية بثلاثة أهداف لهدفين، والتي شهدت مشاركة محمد صلاح أساسيا وارتدى شارة القيادة.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الأول في تلك المباراة، وأهدر ضربة جزاء في الدقيقة 81، بعدما نفذها بطريقة سيئة.

وتحدثت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن حرمان محمد صلاح لزميله كودي جاكبو من تسجيل هاتريك في المباراة نفسها، حيث نجح جاكبو في تسجيل هدفين لصالح ليفربول، وأحرز هدفًا عن طريق الخطأ في شباك ليفربول، ولكن كانت لديه فرصة ذهبية لتسجيل هاتريك.

وتحصل ليفربول على ضربة جزاء في الدقيقة 79، ليتمسك محمد صلاح بتسديدها بدلًا من جاكبو، ولكنه أهدرها، رغم أنه عادة ما يُعتمد عليه في تنفيذ الركلات، حيث ركزت "ميرور" على رد فعل محمد صلاح بعدما أهدر ضربة الجزاء، حيث حمل وجهه معالم الإحراج، على حد وصفها، وظهر وهو يبتسم في ذهول.

ليفربول يفوز على أتلتيك بيلياو 2/3 في الودية الثانية

انتهت مباراة ليفربول الودية أمام صيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3-2 للريدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين، على ملعب أنفيلد، ضمن استعدادات كل منهما لانطلاق بطولتي الدوريين الإنجليزي والإسباني.

في الشوط الأول، سجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول قبل أن يدرك أتلتيك بيلباو التعادل عن طريق أويهان سانست.

وفي الشوط الثاني، سجل كودي جاكبو ثلاثة أهداف منهم اثنين لفريقه ليفربول، وهدف عكسي بالخطأ في مرماه لصالح بيلباو.

ليفربول يحسم الودية الأولى أمام بيلباو برباعية

واستضاف ملعب أنفيلد، مساء الإثنين، مباراتين وديتين بين فريقي ليفربول وأتلتيك بيلباو، حيث انتهت الأولى قبل بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه ضد أتلتيك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الإثنين، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما استعدادًا للموسم الجديد.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد أتلتيك بيلباو في الودية الثانية

وضم تشكيل ليفربول ضد أتلتيك بيلباو في الودية الثانية:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي- كيركيز- جيريمي فريمبنوج- إندو واتارو.

وسط الميدان: فلوريان فيرتز- ريان جرافنبيرخ- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي- كودي جاكبو- محمد صلاح.

ويستعد ليفربول لبدء الموسم الجديد حيث سيخوض مباراة كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس، على ملعب "ويمبلي" يوم الأحد المقبل، في حين أن مباراة ليفربول الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي ستكون ضد بورنموث يوم الجمعة 15 أغسطس.

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