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رياضة

إسبانيول ينافس كبار إيطاليا لضم فاسكيز بعد رحيله عن الريال

فاسكيز
فاسكيز

كشفت تقارير إسبانية وإيطالية، أن أندية يوفنتوس وميلان وبشكتاش أبدت اهتمامها بضم النجم الإسباني لوكاس فاسكيز بعدما أنهي رحلته مع ريال مدريد هذا الصيف فضلا عن اهتمام نادي إسبانيول. 

كما تلقى الدولي الإسباني السابق عروضًا من الدوري الأمريكي ودوري روشن السعودي.

ورغم أن فاسكيز يفكر في الابتعاد عن أوروبا حتى لا يضطر لمواجهة ريال مدريد، إلا أن فكرة البقاء في الليجا خصوصًا عبر بوابة إسبانيول ما تزال مغرية على المستوى العاطفي والرياضي.

وأصبح فاسكيز (34 عامًا)، والذي خاض 402 مباراة بقميص الميرينجي وحقق كل الألقاب الممكنة، الآن لاعبًا حرًا وسط حالة من الترقب في السوق، لا سيما أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد، رغم تلقيه عروضًا من عدة جهات.

وأبدى نادي إسبانيول اهتمامه بضم فاسكيز، والذي لعب له على سبيل الإعارة في موسم 2014-2015، حين تألق بقميص الفريق الكتالوني وقدم مستويات لافتة دفعته للعودة سريعًا إلى الريال.

ويبحث المدير الرياضي لإسبانيول، فران جاراجارزا، عن جناح أيمن جديد بعد التعاقد مع تيريس دولان من بلاكبيرن، ويرى في فاسكيز خيارًا مثاليًا لما يمتلكه من خبرة وقيادة.

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