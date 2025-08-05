الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

استشهاد 8 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

شهداء المجاعة في
شهداء المجاعة في غزة، فيتو

 أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استشهاد 8 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة

وأفادت المصادر الطبية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن من بين الـ8 حالات أطفال و7 بالغين، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدا، من بينهم 94 طفلا.

 

شهداء المساعدات 52 شهيدًا و352 إصابة

 جدير بالذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن عددا من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 52 شهيدًا و352 إصابة، ليرتفع إجمالي شهـداء المساعدات الإنسانية ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة.

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جهاز تجسس وحدة متخصصة تابعة للجيش اللبناني مسي رة تابعة للعدو الإسرائيلي غزة فلسطينيين وسوء التغذية شهداء المساعدات

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