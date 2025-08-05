قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن خطة "إسرائيل" المحتملة لاجتياح واحتلال قطاع غزة تُنذر بمذابح جماعية وشيكة وسط لامبالاة دولية كاملة.

الأورومتوسطي: خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح واحتلال قطاع غزة تُنذر بمذابح جماعية

كما أنها تعكس مستوى خطيرًا من الوحشية، وتجسّد امتدادًا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها "إسرائيل".

وتابع: أي تصعيد جديد في الهجمات الإسرائيلية، لا سيما البرية، سيؤدي لمذابح جماعية غير مسبوقة، وسيقضي نهائيًا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية.

وشدد: تقييم فرقنا الميدانية يشير إلى أنّ القطاع يمر حاليًا بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.

مناورة تضليلية عبر الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني

وتنفذ إسرائيل منذ 26 يوليو الماضي مناورة تضليلية عبر الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بينما تواصل فرض الحصار وتجويع السكان.

واختتم بأن الخطورة الكبرى تكمن في استغلال التحسين المزعوم للأوضاع الإنسانية كغطاء لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية.

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