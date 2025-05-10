بمشروبات طبيعية، طرق مواجهة الموجة الحارة وحماية الجسم من الجفاف

طرق مواجهة الموجة الحارة، تشهد البلاد هذه الأيام موجة حر شديدة، وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر تكرارًا وحدّة بفعل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وتُعدّ الموجة الحارة من أخطر التحديات الصحية والبيئية التي تواجه السكان، لا سيّما الأطفال وكبار السن والمرضى، وفي ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري البحث عن وسائل فعّالة وآمنة لمقاومة آثار الحرارة المرتفعة، وعلى رأسها الاعتماد على المشروبات الطبيعية والمنعشة كوسيلة بسيطة لكنها فعالة للتبريد الداخلي وتعويض الجسم عما يفقده من سوائل.



قالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية: "يمكننا أن نواجه الموجات الحارة، وأن نعيش أجواء الصيف الحار، باستمتاع وأمان في آنٍ واحد إذا ما استخدمنا الوسائل البسيطة والذكية للتغلب على حرارته، وعلى رأسها "مشروبات الطبيعة".



وأضافت: “من المهم أن نُعلّم الأطفال والشباب كيفية العناية بأجسامهم خلال فصل الصيف، ونُشجعهم على شرب الماء والمشروبات الطبيعية بدلًا من المعلبة والغازية”.



وفي هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية، أبرز المشروبات التي تساعد على مواجهة الموجة الحارة، وتوضح كيفية الاستفادة منها بشكل صحي ومتوازن.

أولًا: أهمية الترطيب في الطقس الحار

عندما ترتفع درجات الحرارة، يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء عن طريق العرق في محاولة للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.

وإذا لم يُعوّض هذا الفقد بشكل سريع، قد يصاب الإنسان بالجفاف، مما يؤدي إلى الشعور بالدوخة، الصداع، ضعف التركيز، وربما إلى مضاعفات خطيرة مثل ضربة الشمس.

لذلك، فإن شرب السوائل بانتظام على مدار اليوم، حتى من دون الإحساس بالعطش، يُعد من أهم سُبل الوقاية.

ثانيًا: مشروبات طبيعية تُخفّف من تأثير الموجة الحارة



مشروبات تحمي من العطش

1. الماء: المشروب الأول والأكثر أهمية

لا شيء يضاهي الماء في قدرته على ترطيب الجسم ومساعدته على التبريد. ينصح الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا في الطقس العادي، ويزداد هذا الرقم في أيام الحر الشديد. يُفضّل أن يكون الماء بدرجة حرارة الغرفة أو باردًا قليلًا، وليس مثلجًا، لأن شرب الماء المثلج قد يؤدي إلى تقلصات في المعدة ويؤثر سلبًا على عملية الهضم.

2. ماء الليمون (الليمونادة)

الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وله تأثير منعش ومبرد طبيعي. يمكن تحضيره بسهولة بإضافة عصير الليمون إلى الماء مع القليل من العسل أو السكر حسب الرغبة. كما يمكن إضافة أوراق النعناع لتعزيز النكهة والفائدة.

3. عصائر الفواكه الطبيعية

الفواكه الصيفية مثل البطيخ، الشمام، البرتقال، والمانجو تحتوي على كميات كبيرة من الماء والمعادن، وهي مثالية لترطيب الجسم وتزويده بالطاقة. يُنصح بتحضير العصائر الطازجة في المنزل وتجنب العصائر الجاهزة المعلبة، لأنها غالبًا ما تحتوي على مواد حافظة وسكريات مضافة قد تُرهق الجسم بدلًا من أن ترطبه.

4. ماء جوز الهند

يُعتبر ماء جوز الهند من أفضل المشروبات الطبيعية التي تحتوي على إلكتروليتات طبيعية مثل البوتاسيوم والصوديوم، مما يجعله مثاليًا لتعويض مما يفقده الجسم من أملاح وسوائل.

5. مشروب الشعير البارد

الشعير من الحبوب المفيدة، ويُستخدم منذ القدم كمشروب صيفي في العديد من الثقافات. يُغلى الشعير في الماء ثم يُصفّى ويُترك ليبرد، ويمكن تحليته بالعسل أو الليمون. هذا المشروب يُساعد على ترطيب الجسم وتنظيف الكلى.

6. الكركديه البارد

يُعرف الكركديه بخصائصه المبرّدة والمنعشة، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو أمر مهم في أيام الحر. يُمكن شربه باردًا بعد غليه وتبريده وتحليته، ويُفضَّل عدم الإفراط في تناوله لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم.

7. الحليب البارد مع التمر أو العسل

يُعد هذا المشروب من المصادر الجيدة للطاقة والبروتين، كما أن الحليب يحتوي على كمية لا بأس بها من الماء، ما يجعله مفيدًا في ترطيب الجسم عند تناوله باردًا.

أطعمة ومشروبات صحية

ثالثًا: نصائح مهمة مع المشروبات



الاعتدال مطلوب: حتى المشروبات المفيدة يمكن أن تُسبب مشاكل إذا أُفرِط في تناولها. مثلًا، كثرة العصائر المحلاة قد ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد من الشعور بالعطش.

تجنّب المشروبات الغازية والمنبهات: تحتوي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة على الكافيين، الذي يُعد من مدرّات البول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم.

عدم الاعتماد على الإحساس بالعطش فقط: من الضروري شرب السوائل بشكل منتظم، حتى وإن لم يشعر الإنسان بالعطش، لأن الشعور بالعطش قد يتأخر عن مؤشرات الجفاف الفعلية.

تحضير المشروبات في المنزل: من الأفضل تحضير المشروبات الطبيعية في البيت لضمان النظافة وتقليل المواد الصناعية.

التخزين الصحيح: يجب حفظ المشروبات في الثلاجة بدرجة حرارة مناسبة، وعدم تركها مكشوفة لفترة طويلة لتفادي تلوثها بالبكتيريا أو الأتربة.

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