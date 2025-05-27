الثلاثاء 27 مايو 2025
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للحجاج، 4 أعراض للإصابة بالجفاف وهذه طرق الوقاية

موسم الحج ٢٠٢٥
موسم الحج ٢٠٢٥
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وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح بشأن الحماية من الإجهاد الحراري والجفاف في موسم الحج للحجاج.

نصائح للوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري 

أوصت منظمة الصحة العالمية بإتباع هذه النصائح منها:

١- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء أداء الشعائر وابحث عن الظل كلما أمكن.

٢- اشرب الماء بانتظام، حتى لو كنت لا تشعر بالعطش.

٣- احرص على زيادة استهلاك السوائل في الطقس الحار أو عند النشاط البدني.

علامات الجفاف

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور علامات الجفاف منها:

١- العطش الشديد  

٢- جفاف الفم والجلد  

٣- البول الداكن  

٤– الدوخة أو التعب

وأوصت منظمة الصحة العالمية باتباع هذه التعليمات في حالة ظهور أعراض الجفاف منها: 

١-استرح في مكان بارد

٢- اشرب الماء 

٣- اطلب المساعدة الطبية إذا استمرت الأعراض  
 

ونصحت باللجوء إلى الطبيب بشأن التعديلات المحتملة إذا تناولت أدوية يمكن أن تفاقم الجفاف مثل مدرات البول أو تتداخل مع قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة للتبادل الحراري.

فيما وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح بشأن موسم الحج للحماية من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الطعام والماء

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه للحد من خطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمياه في موسم الحج، يجب اتباع هذه النصائح:

١- اغسل يديك قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض، وبعد لمس الحيوانات.

٢- اغسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

٣- احرص على طهي الطعام جيدًا واحفظه في درجات حرارة مأمونة.

٤- احفظ الطعام بطريقة صحيحة.

٥- تجنب الحليب غير المبستر والمنتجات الحيوانية غير المطهوة جيدًا.


وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الإرشادات يساعد على الوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه، والحفاظ على الصحة الحاج طوال فترة الحج.  

كما وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج في موسم الحج 2025، من أجل اتخاذ التدابير الوقائية البسيطة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الحجاج.

 

حماية الحجاج من الأمراض التنفسية في موسم الحج 

 أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه التدابير تتضمن:

١- اغسل يديك بالصابون أو استخدم مطهر اليدين بانتظام.

٢-ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة للحد من انتشار الجراثيم.

٣-استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، وتخلص منها بشكل صحيح.

٤- تجنب المشاركة في استعمال الأدوات الشخصية مثل الأكواب أو الأواني.

٥- البعد بمسافة مناسبة عن أي شخص يبدو عليه المرض.

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الخطوات يساعد على منع انتشار الأمراض التنفسية أثناء الحج.

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج.


موسم الحج 2025

وقالت وزارة الصحة إن هذه النصائح تشمل:

١- غسل الوجه واليدين بالماء البارد.

٢- استخدام النظارات الشمسية.

٣- وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية بعد استشارة الطبيب.

٤-الابتعاد عن استعمال أدوات الغير.

٥- الإبتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة.

٦- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية يمكن استشارة البعثة الطبية.

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