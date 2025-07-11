لمحاربة الجفاف، كيفية الحفاظ على رطوبة الجسم عبر الطعام

عادة ما يرتبط ترطيب الجسم بتناول كميات كافية من الماء، لكن الخبراء يؤكدون أن ما يقرب من 20% من احتياجات الجسم اليومية من السوائل تأتي من الطعام.

فكل طبق تقريبًا يحتوي على نسبة من الماء، وبعض الأطعمة غنية بالماء لدرجة أنها تُعدّ مصادر ممتازة للترطيب.

وفي هذا السياق، تشرح أخصائية التغذية المعتمدة، جوليا زومبانو لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أهمية الأطعمة الغنية بالماء ودورها في الحفاظ على صحة الجسم.

أهمية الترطيب وتداعيات الجفاف

يُعد الماء ضروريًا لـ وظائف الجسم الحيوية. حتى الجفاف الخفيف، الذي قد ينتج عن فقدان نصف لتر أو لترين فقط من السوائل، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الارتباك، الانزعاج، الدوار، التشنجات العضلية، والصداع، وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن يتسبب الجفاف في مضاعفات صحية خطيرة.

كمية السوائل الموصى بها يوميًا

لتجنب الجفاف، توصي أكاديمية التغذية وعلم التغذية الامريكية بتناول كميات يومية من السوائل (من المشروبات والطعام) تصل إلى 15.5 كوب (3.7 لتر) للرجال، و11.5 كوب (2.7 لتر) للنساء. ومع ذلك، قد تزداد هذه الاحتياجات بناءً على عوامل مثل التعرق الشديد، النشاط البدني، ارتفاع درجات الحرارة، أو الإصابة بالأمراض التي تزيد من فقدان السوائل.

وأكدت زومبانو أن "الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ أمر ضروري لعدة أسباب، منها تحسين وظائف الدماغ، وتوصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا، والتخلص من الفضلات، وتليين المفاصل. كما يساعد الترطيب على تحسين الأداء البدني وتنظيم درجة حرارة الجسم".

10 أطعمة غنية بالماء لتعزيز الترطيب

إلى جانب المشروبات، يمكن لبعض الأطعمة أن تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجسم من الماء. إليك 10 خيارات ممتازة من قسم المنتجات الزراعية:

1. الخيار

يُعد الخيار من أفضل الأطعمة المرطبة، حيث يحتوي على أكثر من 96% ماء. كما أنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ك، الذي يدعم صحة العظام. ويُستخدم أيضًا في العناية بالبشرة لتقليل الانتفاخ حول العينين.

2. الكرفس

يتكون الكرفس الليفي من حوالي 95% ماء، ويوفر قرمشة مرضية مع كل قضمة. وهو غني بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الإلكتروليتات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

3. الخس

تعتبر جميع أنواع الخس مصادر جيدة للماء. يتصدر خس الجبل الجليدي القائمة بنسبة 96% من الماء، بينما تحتوي الأنواع المغذية مثل الخس الروماني والخس ذو الرأس الزبدة على نسب عالية أيضًا. كما تحتوي الخضروات الورقية الأخرى مثل الكرنب والسبانخ على 90% ماء على الأقل. تقول زومبانو: "يمكن لأي من هذه الخيارات أن يكون أساسًا جيدًا لترطيب سلطتك الصيفية".

4. الطماطم

تحتوي الطماطم على حوالي 95% ماء، وكوب واحد من الطماطم المفرومة يوفر ما يعادل كوبًا تقريبًا من الماء. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. الكوسا

تنتمي الكوسا إلى عائلة الخيار وتتكون من حوالي 95% ماء. تتميز الكوسا بقيمتها الغذائية العالية، بما في ذلك مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، التي تدعم صحة العين.

6. البطيخ

كما يوحي اسمه، يتكون البطيخ من حوالي 92% ماء، مما يجعله فاكهة منعشة وغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز المناعي والعينين والبشرة والأمعاء.

7. القرنبيط

قد لا يبدو القرنبيط خضارًا غنيًا بالعصارة، لكنه يتكون من 92% ماء. وتحتوي زهيراته البيضاء على فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامينات ومعادن أساسية أخرى، وقد يساهم تناوله في الوقاية من السرطان.

8. الفلفل الحلو

بغض النظر عن لونه، يحتوي الفلفل الحلو عادة على أكثر من 92% ماء، وهو غني بالفيتامينات والمعادن.

9. الهليون

تحتوي حبة الهليون الواحدة على حوالي 92% ماء. يُعتقد أن هذا السائل الإضافي، بالإضافة إلى إنزيمين في الهليون، قد يساعد في التخفيف من آثار الجفاف المصاحبة للصداع الناتج عن الكحول.

10. الفراولة

تشتهر الفراولة بعصيرها الغني الذي تزيد نسبة الماء فيه عن 90%. كما أنها مصدر غني بمركبات الفلافونويد المرتبطة بتحسين الوظائف الإدراكية، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول التوت الغني بالفلافونويد يؤخر الشيخوخة الإدراكية لمدة تصل إلى عامين ونصف.

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