بالأطعمة والمشروبات، احمي نفسك وأسرتك من الجفاف في ذروة الموجة الحارة

ذروة الموجة الحارة، مع تصاعد درجات الحرارة ووصولها إلى ذروتها اليوم، يصبح الجسم أكثر عرضة لفقدان السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، مما يؤدي إلى الجفاف الذي قد يؤثر بشكل سلبي على وظائف الجسم المختلفة، كالكلى، والتركيز العقلي، والطاقة العامة.





وتزداد أهمية التغذية السليمة في هذه الأجواء، حيث لا يقتصر ترطيب الجسم على شرب المياه فقط، بل تلعب الأطعمة والمشروبات الطبيعية دورًا كبيرًا في دعم توازن السوائل وحماية الجسم من آثار الحر الشديد.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الوقاية من الجفاف تبدأ من المطبخ، عبر تضمين أطعمة غنية بالماء، ومشروبات طبيعية مرطبة، يمكننا تقليل تأثيرات الحرارة المرتفعة على أجسامنا.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أهم النصائح الغذائية التي تساهم في حماية الجسم من الجفاف خلال الموجة الحارة، مع التركيز على الأطعمة والمشروبات الغنية بالماء والمعادن الضرورية.



أولًا: أهمية الترطيب خلال الموجات الحارة



أطعمة ومشروبات لترطيب الجسم

الجفاف لا يعني فقط العطش، بل هو حالة يفقد فيها الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح الحيوية دون تعويض كافٍ. وتزداد احتمالية الجفاف خلال الصيف نتيجة العرق، والتنفس السريع، وأحيانًا قلة الرغبة في الأكل أو الشرب بسبب الحرارة.

الجفاف قد يؤدي إلى:

الإرهاق والتعب العام.

الدوخة وانخفاض ضغط الدم.

اضطرابات بالكلى والمسالك البولية.

جفاف الجلد والشفتين.

تسارع ضربات القلب.

ثانيًا: أفضل الأطعمة التي تحارب الجفاف



1. الفواكه الغنية بالماء

البطيخ: يحتوي على أكثر من 90% ماء، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وهو مثالي للترطيب.

الشمام والكنتالوب: غنيان بالماء والسكر الطبيعي، ويساعدان على تجديد الطاقة.

الفراولة والتوت: بجانب نسبة الماء العالية، يحتويان على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم.

الأناناس: يحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد على الهضم، بجانب كونه مرطبًا طبيعيًا.

البرتقال والحمضيات عامة: توفر فيتامين C والبوتاسيوم، ما يساعد في توازن الأملاح.

2. الخضروات المرطبة

الخيار: من أكثر الخضروات احتواءً على الماء (نحو 95%)، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته للسلطات.

الخس والجرجير: يحتويان على كميات كبيرة من الماء والألياف.

الكرفس والفجل: غنيان بالسوائل والمعادن، ويساعدان في طرد السموم.

الكوسا: خفيفة على المعدة وغنية بالماء، ويمكن تناولها مطبوخة أو مسلوقة.

3. الشوربات الباردة

مثل شوربة العدس المبردة أو شوربة الخيار بالزبادي، حيث توفر كمية من السوائل والمعادن في آن واحد.

4. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

الجفاف لا يعني فقط فقدان الماء، بل أيضًا فقدان الأملاح المهمة مثل البوتاسيوم، الموجود في:

الموز

البطاطس

الأفوكادو

السبانخ

ثالثًا: المشروبات التي تساهم في ترطيب الجسم



مشروبات تحمي من العطش

1. الماء

يبقى الماء هو الأساس والأهم. يُنصح بشرب كميات تتراوح بين 2.5 إلى 3 لترات يوميًا، وتزيد الكمية مع التعرق الشديد أو النشاط البدني.

2. ماء جوز الهند

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم.

3. العصائر الطبيعية

عصير البطيخ: مرطب ومنعش في نفس الوقت.

عصير الخيار والنعناع: يساعد على التبريد الداخلي.

عصير البرتقال أو الليمون: غني بفيتامين C ويساهم في الحفاظ على حيوية الجسم.

4. اللبن الزبادي المخفوق (اللبن الرايب)

مصدر غني بالبروبيوتيك، والماء، والمعادن، ويساعد على الهضم وترطيب الجسم.

5. مشروبات الأعشاب المبردة

مثل الكركديه، النعناع، الشمر، وهي تساعد على تهدئة الجسم وخفض الحرارة.

رابعًا: أطعمة ومشروبات يجب تجنبها



المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة: تحتوي على كافيين وسكريات تؤدي لفقدان المزيد من السوائل.

الكافيين الزائد (قهوة وشاي بكميات كبيرة): مدرّ للبول وقد يساهم في الجفاف.

الأطعمة المالحة والمقلية: تزيد من حاجة الجسم للماء، وتشعر بالعطش الشديد.

السكريات الصناعية: تسبب تقلبات في مستويات الطاقة وقد تزيد الجفاف.

خامسًا: نصائح للوقاية من الجفاف



شرب الماء على دفعات منتظمة وليس دفعة واحدة.

تناول الفواكه والخضروات كوجبات خفيفة بين الوجبات.

حمل زجاجة ماء طوال اليوم لتذكير النفس بالشرب.

تجنب الخروج وقت الظهيرة إلا للضرورة.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة تساعد الجسم على التنفس.

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