صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2025

أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة هشة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة، متوقعا أن يسجل نموا بنسبة 3% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، وهو تعديل إيجابي مقارنة بتوقعات أبريل الماضي، وفقا لتحديث "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يوليو 2025.

معدلات نمو الاقتصاد العالمي

وعزا الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة، وتراجع فعلي في متوسط الرسوم، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية، والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى.

تراجع التضخم العالمي

وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع، غير أن التضخم في الولايات المتحدة يُتوقع أن يظل أعلى من المستويات المستهدفة.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، حذر الصندوق من مخاطر هبوطية قائمة، تشمل إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية، واستمرار الغموض الاقتصادي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية.



وأكد الصندوق أن استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة يجب أن تبقى أولويات رئيسية للسياسات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.9% في التقرير الحالي من مستويات 1.8% في أبريل، بينما رفع توقعات نمو اقتصاد السعودية إلى 3.6% من مستويات 3% في تقرير أبريل الماضي.

كما رفع توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% في التقرير الحالي من مستويات 3% في تقرير أبريل.

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