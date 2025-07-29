الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2025

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة هشة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة، متوقعا أن يسجل نموا بنسبة 3% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، وهو تعديل إيجابي مقارنة بتوقعات أبريل الماضي، وفقا لتحديث "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يوليو 2025.

 

معدلات نمو الاقتصاد العالمي

وعزا الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة، وتراجع فعلي في متوسط الرسوم، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية، والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى.

 

تراجع التضخم العالمي

وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع، غير أن التضخم في الولايات المتحدة يُتوقع أن يظل أعلى من المستويات المستهدفة.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، حذر الصندوق من مخاطر هبوطية قائمة، تشمل إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية، واستمرار الغموض الاقتصادي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
 

وأكد الصندوق أن استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة يجب أن تبقى أولويات رئيسية للسياسات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

صندوق النقد يتوقع قفزة بإيرادات قناة السويس تصل لـ 11.9 مليار دولار بحلول 2030

الصين تحذر من تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد العالمي

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.9% في التقرير الحالي من مستويات 1.8% في أبريل، بينما رفع توقعات نمو اقتصاد السعودية إلى 3.6% من مستويات 3% في تقرير أبريل الماضي.

كما رفع توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% في التقرير الحالي من مستويات 3% في تقرير أبريل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي آفاق الاقتصاد العالمي تسارع النشاط الاقتصادي تطبيق رسوم جمركية جديدة التضخم التوترات الجيوسياسية اقتصاد أمريكا

مواد متعلقة

المركزي الأوروبي: التضخم بمنطقة اليورو تحت السيطرة رغم الرسوم الأمريكية

صندوق النقد يتوقع قفزة بإيرادات قناة السويس تصل لـ 11.9 مليار دولار بحلول 2030

خبير اقتصادي: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار

من بينها مصر والهند والبرازيل.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز الاقتصادات الكبرى

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads