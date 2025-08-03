اتصالات النواب: مرحلة جديدة من الحزم ضد المخالفين على المنصات الإلكترونية

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما حدث مؤخرًا من ضبط المخالفين لنشرهم محتويات منافية للقيم والأخلاق العامة، انعكس بشكل واضح على الشارع المصري من خلال حالة من الفرحة والارتياح.

ملاحقة المخالفين على تيك توك

وثمّن بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، جهود وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ملاحقة وضبط صانعي المحتوى المخالفين، خاصة على منصة "تيك توك"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة تجاه أي تجاوزات على المنصات الإلكترونية.

منع ترويج المحتويات المخلة على المنصات الإلكترونية وتيك توك

وشدد على أن تحقيق الردع أمر ضروري لمنع ترويج المحتويات المخلة، مؤكدًا أنه عند استغلال أي منصة، ومنها "تيك توك"، لنشر مواد مخالفة للقانون والقيم والأخلاق، سيتم تطبيق القانون بحزم ودون تهاون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.