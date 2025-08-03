الأحد 03 أغسطس 2025
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اقتصاد

اتصالات النواب: مرحلة جديدة من الحزم ضد المخالفين على المنصات الإلكترونية

التيك توكر، فيتو
التيك توكر، فيتو

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما حدث مؤخرًا من ضبط المخالفين لنشرهم محتويات منافية للقيم والأخلاق العامة، انعكس بشكل واضح على الشارع المصري من خلال حالة من الفرحة والارتياح.

ملاحقة المخالفين على تيك توك

وثمّن بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، جهود وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ملاحقة وضبط صانعي المحتوى المخالفين، خاصة على منصة "تيك توك"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة تجاه أي تجاوزات على المنصات الإلكترونية.

منع ترويج المحتويات المخلة على المنصات الإلكترونية وتيك توك

وشدد على أن تحقيق الردع أمر ضروري لمنع ترويج المحتويات المخلة، مؤكدًا أنه عند استغلال أي منصة، ومنها "تيك توك"، لنشر مواد مخالفة للقانون والقيم والأخلاق، سيتم تطبيق القانون بحزم ودون تهاون.

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