الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

دعوى قضائية جديدة تطالب بحجب منصة التيك توك لمخالفتها القانون والدستور

تطبيق التيك توك
تطبيق التيك توك

أقام غلاب الخطاب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بحجب منصة “ التيك توك”، وإخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وكذلك النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.

دعوى قضائية بحجب تطبيق التيك توك 

وجاء بالدعوى التى حملت رقم 79893لسنة 79 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما، وذكرت أن تطبيق التيك توك خالف الدستور والقواعد المنظمة للاتصالات واستخدام الإنترنت.

وتأتي هذه الدعوى استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من المحتوى المتداول على المنصة، وما قد يمثله من تهديد للهوية الثقافية والدينية للمجتمع، إضافة إلى تأثيره على النشء.

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