شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًّا على من يرى أن أزمة القبض على مشاهير “تيك توك” هي "مؤامرة منظمة" تهدف إلى إلهاء الشعب عن قضايا حقيقية.

وأكد أديب، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “X”، أن هذا التفسير "غير واقعي" ولا يتناسب مع طبيعة الشعب المصري.

وقال أديب إنه يتفهم وجود هذه النظرية التي تزعم أن "بكابورت التيك توك" تم تنظيمه لإلهاء الناس.

وتساءل: "هل نجحت هذه الطريقة في تحويل اهتمامات الناس في أي وقت مضى؟".

وأشار إلى أن الشعب المصري الذي شهد ثورتين في فترة زمنية قصيرة، لا يمكن إلهاؤه بمثل هذه الأمور.

عمرو أديب: “بكابورت التيك توك” لا يلهي المصريين عن القضايا الحقيقية

واعتبر الإعلامي أن المشاكل الحقيقية في مصر "لا يمكن إخفاؤها" من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن فاتورة كهرباء واحدة كفيلة بإعادة المصريين إلى واقعهم، كما انتقد فكرة أن غالبية المصريين يقضون وقتهم على منصات التواصل، مشددًا على أن هذا يمثل "عالمًا وشعبًا تخيليًا" لا يعكس الواقع.

واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على أن المشكلة الحقيقية تكمن في احتمال أن يكون ما يحدث هو "انحدار وتخلف حقيقي" غير منظم، يعكس تدهورًا في الذوق العام، مشيرًا إلى أن النظريات العميقة التي تحاول تفسير هذا الانحدار هي "وسيلة إلهاء بحد ذاتها".

ودعا أديب إلى التركيز على القضايا الأساسية، مثل "الشغل وتحسين أحوال الناس"، مؤكدًا أن مشاكل مصر معروفة وأن حلولها "مكتوبة على كل الجدران"، وأن الشعب المصري "صامد" أمام التحديات، ولا يمكن إلهاؤه.

وجاءت هذه التصريحات بعد حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القبض على عدد من صناع المحتوى على منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك” بسبب الإساءة إلى القيم المجتمعية أو تورطهم في قضايا أخرى.

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