الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025، مؤشرات الطب البيطري

تنسيق الجامعات 2025.. ساعات قليلة وتبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، حيث تنطلق المرحلة بعد غدٍ الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، وتستمر حتى الأحد 10 أغسطس.

وتفتح معامل التنسيق بالجامعات أبوابها لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، لتقديم الدعم الفني خلال عملية تسجيل الرغبات، طوال أيام المرحلة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا، ويظل موقع التنسيق الإلكتروني مفتوحا أمام الطلاب طوال الـ 24 ساعة.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، لطلاب الثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث، وبشعبها الثلاث علمي علوم وعلمي رياضة وادبي، وجاء كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية ٦٨.٧٥%

الشعبة الأدبية ٦٤.٠٦%

النظام القديم:

الشعبة العلمية ٦٨.٢٩%

الشعبة الأدبية ٥٨.٥٣%

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025

كما أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، نوردها فيما يلي:

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات قنا علوم

طب بيطري المنصورة

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم

طب بيطري سوهاج

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري عين شمس

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

طب بيطري المنوفية

طب بيطري دمنهور

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

طب بيطري الإسكندرية

طب بيطري أسيوط

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري القاهرة

طب بيطري بنها

طب بيطري جنوب الوادي

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

طب بيطري المنيا

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري مدينة السادات

حاسبات ومعلومات العريش علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

طب بيطري أسوان

طب بيطري بني سويف

طب بيطري مطروح

طب بيطري العريش

طب بيطري الوادي الجديد

ألسن كفر الشيخ

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

علوم سوهاج

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

تمريض بور سعيد

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم دمنهور

تمريض المنصورة

علوم الزقازيق

علوم كفر الشيخ

مؤشرات القبول بكليات الطب البيطري للمرحلة الثانية

يتساءل طلاب المرحلة الثانية، عن مؤشرات القبول بكليات الطب البيطري، وتشير نتائج المرحلة الأولى للتنسيق إلى انخفاض نسب القبول في كليات علمي علوم في تنسيق الجامعات 2025، نظرا لارتفاع نسبة المجاميع التكرارية في الثانوية العامة هذا العام.

وكانت نتائج المرحلة الأولى من التنسيق، قد شهدت انخفاضا في الحد الأدنى للقبول بالكليات العلمية، وبالتحديد في الطب وطب الأسنان والصيدلة، لذلك فإنه من المتوقع أن تقترب مؤشرات القبول بكليات الطب البيطري من 89% للمرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.