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تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مواعيد تشغيل خدمة تسجيل الرغبات بمعامل الجامعات

معامل التنسيق الإلكتروني
معامل التنسيق الإلكتروني

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. أعلنت وزارة التعليم العالي، أمس الأحد، عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025، من تنسيق الجامعات 2025، بالإضافة إلى موعد فتح موقع التنسيق أمام الطلاب لتسجيل الرغبات.

كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي.

وفور انتهاء المؤتمر الصحفي، تمكن الطلاب من الحصول على نتائج ترشيحهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ونستعرض في هذا التقرير، مواعيد تشغيل خدمة تسجيل الرغبات بمعامل التنسيق بالجامعات، والحد الادنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.

 

الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، يوم الأربعاء المقبل ولمدة خمسة أيام  لتنتهي الأحد 10 أغسطس على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجتها في وقت لاحق.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من التنسيق كالتالي: 

للنظام الحديث:

الشعبة العلمية ٦٨.٧٥%

الشعبة الأدبية ٦٤.٠٦%

للنظام القديم:

الشعبة العلمية ٦٨.٢٩%

الشعبة الأدبية ٥٨.٥٣%

مواعيد تشغيل خدمة تسجيل الرغبات بمعامل التنسيق

تنتشر معامل التنسيق الالكتروني، في معظم الجامعات الحكومية بالمحافظات، ويقبل عليها الطلاب نظرا لما يجدونه بها من دعم فني كبير في عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستقبل معامل التنسيق الطلاب يوميا طوال أيام المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، والتي من المنتظر ان تبدأ يوم الأربعاء القادم وتنتهي يوم الأحد 10 أغسطس 2025، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

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