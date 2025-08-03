أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري بتنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري وضمت كل من:

طب بيطري بني سويف

طب بيطري مطروح

طب بيطري جنوب الوادي

طب بيطري المنيا

طب بيطري عين شمس

طب بيطري المنصورة

طب بيطري مدينة السادات

طب بيطري العريش

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري كفر الشيخ

طب بيطري بنها

طب بيطري المنوفية

طب بيطري سوهاج

طب بيطري أسيوط

طب بيطري دمنهور

طب بيطري الإسكندرية

طب بيطري القاهرة

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

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