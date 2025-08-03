الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات 2025، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري وضمت كل من: 

  • طب بيطري بني سويف
  • طب بيطري مطروح
  • طب بيطري جنوب الوادي
  • طب بيطري المنيا
  • طب بيطري عين شمس
  • طب بيطري المنصورة
  • طب بيطري مدينة السادات
  • طب بيطري العريش
  • طب بيطري الزقازيق
  • طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية
  • طب بيطري كفر الشيخ
  • طب بيطري بنها
  • طب بيطري المنوفية
  • طب بيطري سوهاج
  • طب بيطري أسيوط
  • طب بيطري دمنهور
  • طب بيطري الإسكندرية
  • طب بيطري القاهرة

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني  للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات نتيجة المرحلة الاولى نتيجة المرحلة الاولى لتنسيق الثانوية العامة 2025 الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية كليات الطب البيطري خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق تنسيق تنسيق الثانوية العامة 2025 موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 التنسيق نتيجة التنسيق تنسيق المرحلة الاولي 2025 نتيجة تنسيق المرحلة الاولي نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق 2025 موقع تنسيق الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2025 نتيجه التنسيق للثانويه العامه 2025 التنسيق الالكتروني تنسيق المرحلة الاولي موقع التنسيق الإلكتروني مكتب التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة موقع تنسيق الثانوية العامة التنسيق 2025 موقع التنسيق الالكتروني 2025 تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه 2025 نتيجة التنسيق 2025 موقع تنسيق الكليات 2025 تنسيق الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الأولى تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسبة المئوية حكومي وزارة التعليم العالى تنسيق 2025 تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025 موقع تنسيق نتيجه المرحله الاولي تنسيق 2025 نتيجة التنسيق المرحلة الاولى 2025 تنسيق الكليات 2025 تنسيق ٢٠٢٥ تنسيق الكليات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 تسجيل الرغبات

مواد متعلقة

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في الشعبة العلمية بتنسيق الجامعات 2025

رابط مباشر لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي يعلن عدد طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدني للقبول بـ4 كليات، تعرف عليها

موقع تنسيق الكليات 2025، الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى برقم الجلوس

وزير التعليم العالي يعلن عدد المتقدمين للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق المرحلة الأولى 2025، رابط سريع ومباشر للنتيجة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

الأكثر قراءة

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

تنسيق كليات المرحلة الأولى 2025 علمي علوم بالدرجات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

لطلاب النظام الحديث، حسب مجموعك، اعرف كليتك بتنسيق الجامعات 2025

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

الإفتاء توضح حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads