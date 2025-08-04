خطوة بخطوة، كيفية تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية علي موقع التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لتنسيق طلاب الثانوية العامة المصرية بنظاميها (الحديث والقديم) 2025، حيث يبدأ التقديم من يوم الأربعاء 6 أغسطس حتى الأحد 10 أغسطس 2025

عبر موقع التنسيق الإلكتروني:



الحدود الدنيا للمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (بنسبة 68.75٪)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (بنسبة 64.06٪)

لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (بنسبة 68.29٪)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (بنسبة 58.53٪)

إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية: 287,318 طالبًا

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه

ويبحث كثير من الطلاب عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم ، ويمكن للطلاب الاطلاع على الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمى علوم، وفقًا لما يأتي:

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات قنا علوم

طب بيطري المنصورة

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم

طب بيطري سوهاج

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري عين شمس

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

طب بيطري المنوفية

طب بيطري دمنهور

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

طب بيطري الإسكندرية

طب بيطري أسيوط

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري القاهرة

طب بيطري بنها

طب بيطري جنوب الوادي

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

طب بيطري المنيا

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري مدينة السادات

هندسة طنطا

حاسبات ومعلومات العريش علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

طب بيطري أسوان

طب بيطري بني سويف

طب بيطري مطروح

طب بيطري العريش

طب بيطري الوادي الجديد

ألسن كفر الشيخ

هندسة كفر الشيخ

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

علوم سوهاج

هندسة السويس

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

تمريض بور سعيد

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم دمنهور

تمريض المنصورة

علوم الزقازيق

علوم كفر الشيخ

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