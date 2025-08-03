بهدفي شريف ومرعي، الأهلي يتقدم على بتروجت 2-1 في الشوط الأول (صور)

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف على نظيره بتروجيت، في الشوط الأول من المباراة الودية، التي تجمع الفريقين الآن، على ستاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

وأعلن خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض ودية بتروجيت التي تقام على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

يلتقي الأهلي نظيره بتروجت وديا في التاسعة مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق لانطلاقة الموسم الجديد.

يذكر أن مباراتي الأهلي ومنتخب الشباب وأيضا الأهلي وبتروجيت لن تنقل تلفزيونيا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو.

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