متى يكون التصويت باطلا في انتخابات مجلس الشيوخ ؟ الهيئة الوطنية للانتخابات تجيب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الحالات التي يُعد فيها الصوت الانتخابي باطلًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدة أهمية التزام الناخبين بالتعليمات لضمان صحة أصواتهم وعدم استبعادها أثناء الفرز.

وبحسب القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، يُعد الصوت باطلًا في الحالات التالية:

1. إذا علق الناخب صوته على شرط معين.

2. إذا اختار أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

3. إذا أدلى الناخب بصوته على ورقة غير المسلّمة من رئيس اللجنة.

4. إذا تضمنت بطاقة الاقتراع توقيعًا أو اسمًا أو علامة تشير إلى شخصية الناخب.

5. إذا كانت العلامة الموضوعة أمام الاختيار غير واضحة.

6. إذا أُضيفت على بطاقة الاقتراع أي عبارات أو علامات خارج المطلوب.

7. في حال لم توضع أي علامة بالمرة داخل الخانة المخصصة للاختيار.

ودعت الهيئة الناخبين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المدونة على بطاقة الاقتراع، وعدم التسرع في التصويت، لضمان أن يُحتسب صوتهم ضمن النتائج النهائية.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل

يبدأ، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وشهدت مقار اللجان الانتخابية تجهيزات لوجستية وأمنية شاملة، شملت توفير صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت وكشوف الناخبين، إلى جانب التأكد من جاهزية لجان ذوي الهمم وكبار السن، وتيسير سبل التصويت لهم، بما يعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق أعلى المعايير القانونية والتنظيمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية تمكّن الناخبين من الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات والتطبيق الإلكتروني للهيئة على الهواتف المحمولة.

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