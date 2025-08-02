الهيئة الوطنية للانتخابات تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل بعد انتهاء فرز أصوات الخارج

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري، وذلك بعد الانتهاء اليوم السبت من تصويت المصريين بالخارج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية في الخارج مع السفارات والقنصليات، غلق آخر لجنة انتخابية بولاية لوس أنجلوس في الساعة السابعة صباح الغد.

وأشار إلى بدء الفرز والحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج في 25 مقر انتخابي حتى الآن.

إجراءات الفرز والحصر العدد لأصوات المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بعد انتهاء اليوم الثاني للاقتراع في انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ بالخارج، تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج بأعمال الفرز والحصر العددي لكل نظام من نظامي الاقتراع على حدة لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة تحت إشراف رئيس اللجنة.

و تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود من تواجد من ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

ويحرر محضر مستقل بإجراءات الفرز لكل دائرة من النظام الفردي ومحضر إجراءات فرز مجمع لنظام القوائم، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخاب المستخدمة لكل دائرة (فردي / قوائم) على حدة في مظروف أو أكثر، ويغلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.

وتقوم البعثات بإرسال نماذج ومحاضر إجراءات الفرز الخاصة بكل دائرة (فردي / قوائم) إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ في اتخاذ إجراءاتها.

ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب لكل نظام من نظامي الانتخاب ( فردي / قوائم )، وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع المستخدمة لكل دائرة ( فردي / قوائم )، وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية.

وعلى رئيس اللجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج تحرير محضر بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.

ويجرى التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويجب على كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ولا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.



وتتولى الإشراف على الانتخابات لجان مكوّنة من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.



يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتي الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردي ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقًا لدائرته الانتخابية وممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبًا لإبداء رأيه بسرية، ويضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها ويوقع أمام اسمه أو يبصم بإبهامه، ويوقع أمين اللجنة أيضًا في الخانة المخصصة له.

وفي حالة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتعذر عليه إبداء رأيه بنفسه، يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين ويُسجل ذلك في كشف الناخبين. وفي حالة المرأة المنتقبة يتولى التأكد من شخصيتها إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وإن رفضت لا يُسمح لها بالتصويت ويُثبت ذلك بالمحضر.



ويحق لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج بشرط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. ويُبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية المراد تعيينهم بها، وتقوم الهيئة بإخطار وزارة الخارجية بهذه الأسماء لإبلاغ البعثات المعنية بها، وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الموعد المحدد حتى في حال غياب مندوبي المرشحين.

تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات يُثبت فيه جميع الإجراءات المتبعة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر رئيس اللجنة وأمينها. كما يُحرر أمين اللجنة كشفًا بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وأرقامهم القومية ودائرتهم الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين.

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