تنسيق المرحلة الثانية 2025، موعد التسجيل ورابط الموقع الإلكتروني

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثانية 2025، وموعد التسجيل ورابط موقع التنسيق، وذلك بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء رسميًا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر رسمي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025

أكدت وزارة التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الثانية 2025 سينطلق يوم الأربعاء المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى الأحد 10 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وسيكون متاحًا للطلاب تسجيل الرغبات على مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة.

رابط موقع التنسيق الرسمي

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 من خلال موقع التنسيق الرسمي الالكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025 رسميًا، عبر موقع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق وذلك فيما يأتي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية 68.75%

الشعبة الأدبية 64.06%

النظام القديم:

الشعبة العلمية 68.29%

الشعبة الأدبية 58.53%

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2025

وتشمل الكليات المتبقية والمتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 عددًا من الأماكن في كليات مثل:

كليات الزراعة

كليات الآداب

كليات التجارة

كليات التربية

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات السياحة والفنادق

بعض المعاهد العليا الحكومية والخاصة

كما ستكون هناك فرص متاحة أمام طلاب علمي علوم وعلمي رياضة في بعض الكليات التي لم تستكمل أعدادها في المرحلة الأولى.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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