قبل 24 ساعة من التصويت، كيف تستعلم عن مقر لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ؟

موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل 2025 ، ينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وشهدت مقار اللجان الانتخابية تجهيزات لوجستية وأمنية شاملة، شملت توفير صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت وكشوف الناخبين، إلى جانب التأكد من جاهزية لجان ذوي الهمم وكبار السن، وتيسير سبل التصويت لهم، بما يعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق أعلى المعايير القانونية والتنظيمية.

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية تمكّن الناخبين من الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويمكن للناخبين المصريين بالداخل، معرفة بيانات لجانهم الانتخابية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي:https://www.elections.eg/inquiry

وتشمل بيانات الاستعلام:

عنوان مقر اللجنة الانتخابية

رقم اللجنة الفرعية

الرقم في الكشوف الانتخابية

مدى أحقية الناخب في التصويت

ويتم الاستعلام بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة على الموقع، لتظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بمشاركة الناخب في الانتخابات.

التطبيق الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف المحمولة

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة - رسميا -، يهدف إلى تسهيل إجراءات عملية التصويت على المواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التطبيق يتيح للناخبين التعرف على لجانهم الانتخابية ومواقعها الجغرافية بدقة عبر خرائط «جوجل»، كما يوفر بيانات لحظية حول كثافات الحضور داخل اللجان، بما يساعد الناخبين على اختيار الوقت الأنسب للإدلاء بأصواتهم، وتجنب فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية.

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