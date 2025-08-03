استعدادات مدارس القاهرة والجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ غدا (صور)

موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل 2025 ، ينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وتستعد مدارس محافظتي القاهرة والجيزة، لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

استعدادات مدارس محافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

حيث أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، زيارة إلى إدارتي الوراق وشمال الجيزة التعليمية، تابع خلالها الموقف التنفيذي للأعمال داخل المدارس ومقرات اللجان الانتخابية.



وتفقد عددًا من مدارس الإدارتين لمتابعة أعمال الصيانة والتشجير والدهانات، واطلع على مستوى الجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026.



وأشاد بما تم إنجازه من جهود على الأرض، موجهًا بضرورة استمرار أعمال التجميل والنظافة والتطوير داخل المدارس.



كما تابع وكيل الوزارة استعداد المدارس التي تضم مقار لجان انتخابات الشيوخ، وراجع مع فرق العمل مدى الجاهزية الأمنية والتنظيمية، والتزام الجميع بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



كما حرص "عطية" أيضًا على زيارة ديوان عام إدارة الوراق وديوان إدارة شمال الجيزة، حيث تابع بنفسه مستوى الخدمات المقدمة لأولياء الأمور والمعلمين وجميع المتعاملين مع الإدارات.

ووجه بتكثيف وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الإدارات التعليمية، وحُسن استقبال أولياء الأمور والاستماع إلى شكواهم والعمل الفوري على حلها، ومتابعة أداء الموظفين والالتزام بمبادئ الشفافية والانضباط الإداري.



استعدادات مدارس محافظة القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جاهزية استعدادات مدارس القاهرة المخصصة كمقار للجان الانتخابية والبالغ عددها (334) لخوض ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومى (٤ - ٥) من شهر أغسطس الجارى.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز المدارس المخصصة كمقار للانتخابات علي أعلي مستوي، حيث تم الانتهاء من نظافتها، وفرشها، ورفع العلم المصري أعلى المدارس، وإقامة شوادر أمام المدارس لتنظيم حركة الناخبين أثناء عملية الدخول لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع تزويد المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، حيث تم توفير كراسي متحركة بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك لسرعة وسهولة تنقل الناخبين من كبار السن، وإزالة أي لوائح من على جدران المدارس مقار اللجان الانتخابية.

وأوضحت مدير المديرية أن المدارس مقار اللجان تستعد لاستقبال الناخبين داخل(334) مركزا انتخابيا.

وأكدت على التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وشددت على تواجد مديري عموم الإدارات التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات.

وحثت مدير المديرية جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع.

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