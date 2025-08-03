الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ وتصعيد بالغ الخطورة

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
ads

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وتحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة مسئولية، إنما يشكّل انتهاكًا صارخًا للمقدسات الإسلامية، وتصعيدًا بالغ الخطورة، واستفزازًا سافرًا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع. 

وزير الأوقاف عن اقتحام الأقصى: خرقا جديدًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد 

وأكد الوزير أن هذا الاقتحام الآثم يُمثّل خرقًا جديدًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ويكشف عن سياسات عدوانية وعنصرية ممنهجة من الاحتلال الغاشم، تسعى إلى تهويد الحرم الشريف وفرض واقع مرفوض جملة وتفصيلًا. 

كما دعا الوزير المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وجميع الهيئات المعنية، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى من محاولات التدنيس والعدوان المتكررة، ووقف هذه الاعتداءات الغاشمة التي تُنذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. 

وزير الأوقاف: مصر قيادة وشعبًا ومؤسسات، ترفض رفضًا قاطعًا المساسَ بالمقدسات الإسلامية

وشدد الوزير على أن مصر، قيادة وشعبًا ومؤسسات، ترفض رفضًا قاطعًا المساسَ بالمقدسات الإسلامية، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه المشروع عن أرضه ومقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري اقتحام المسجد الأقصى الازهر الحرمين الشريفين الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشعب الفلسطيني المسجد الاقصي المبارك المسجد الأقصى فلسطين وزير الأوقاف

مواد متعلقة

الخارجية السعودية والأردنية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصي والممارسات الاستفزازية

الأوقاف الإسلامية بفلسطين: 2228 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

بن غفير من باحات الأقصى: يجب احتلال غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية

الأكثر قراءة

قبل 24 ساعة من التصويت، كيف تستعلم عن مقر لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ؟

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

المجاميع التكرارية، المشرف على التنسيق يوضح أسباب انخفاض الحد الأدنى لكليات علمي علوم (فيديو)

بعد أزمته بالدوري الأمريكي، بيراميدز يظهر في الصورة لضم وسام أبو علي

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

الإفتاء توضح حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads