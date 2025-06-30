مياه الشرقية تنظم ندوة توعية للعاملين بالزراعة عن أهمية ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع إدارة الزقازيق الزراعية بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد إستهلاك الماء وكذلك المسؤولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

توزيع مطويات تحتوي على إرشادات

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية أن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أضاف أنه قدم خلال الندوة تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب توزيع مطويات تحتوي على إرشادات عن طرق الحفاظ علي المياه من الهدر والبيئة من التلوث وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي وتطبيق الموبايل 125.

تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية

وبدوره حرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية) والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

مخاطر الإسراف فى المياه

وأشاد المحافظ بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الزراعة بالشرقية في تنظيم الندوات الإرشادية للعاملين لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

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