الخميس 26 يونيو 2025
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مياه الشرقية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتعليم حرف السباكة والكهرباء

اختتام فعاليات البرنامج
اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لتعليم السباكة

أكد  المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية اختتام  فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمقامة تحت شعار"مراكب النجاة ترسو بالأمل". 

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تنفيذ مشروعات صغيرة للمرأة المعيله 

ساهمت المبادرة في توفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص للمشاركين، بجانب تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والذي يأتي ضمن تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد خريجين قادرين علي الالتحاق بسوق العمل وذلك بهدف القضاء على شبح البطالة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

تنظيم برنامج تدريبي لتمكين الشباب 

حيث تضمنت تنظيم برنامج تدريبي لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الحرفية الأساسية، وعلى رأسها السباكة والكهرباء والذي يأتي تأكيدًا على أهمية العمل اليدوي كمسار حقيقي لـمواجهة البطالة والهجرة غير الشرعية.وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم توزيع شهادات تقدير على الشباب المشاركين الذين اجتازوا التدريب بنجاح.

تسليم شنط ادوات سباكة متكامله 

هذا بجانب تسليمهم شنط أدوات سباكة متكاملة كدعم عملي لهم لبداية حياتهم المهنية ولتفتح أبواب الأمل أمامهم وتؤهلهم لسوق العمل بمهنية عالية مشيرا الي ان مراكز التدريب التابعة للشركة تسعى إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر.

محافظ الشرقية 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة لإعادة تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص بجانب تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والذي يأتي ضمن تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)  

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تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة 

وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد خريجين قادرين علي الالتحاق بسوق العمل وذلك بهدف القضاء على شبح البطالة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة المياه الصرف الصحي محافظة الشرقية مراكب النجاة شركة مياه الشرب المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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